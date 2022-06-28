Ракетный удар РФ по ТЦ в Кременчуге. Число погибших превысило 20 человек, спасатели разобрали 60% завалов

Об этом заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал 28 июня на брифинге, запись которого опубликовали в Telegram-канале ОП.
"Уже известно о более 20 погибших и 59 раненых, из которых 25 госпитализированы. Кроме того, есть более 40 заявлений от родственников о пропавших без вести, которые могли находиться при обстреле в торговом центре. Сотни спасателей, патрульные и нацгвардейцы и гражданские достают из-под завалов людей, поиски продолжаются", – сказал он.
За несколько часов до этого министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на брифинге в Кременчуге говорил, что спасатели разобрали 60% завалов, пишет "Интерфакс-Украина".
"На данный момент можем сказать о разборе 60% завалов этого торгового центра. Поэтому цифры о жертвах еще не окончательные. Спасатели будут пытаться разобрать завалы до завтрашнего утра, тогда будет известно окончательное количество погибших", – сказал Монастырский. Тогда было известно о 18 погибших.
Оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге днем 27 июня. По словам президента Украины Владимира Зеленского, перед объявлением воздушной тревоги в ТЦ было около 1 тыс. человек, многие успели покинуть здание до ракетного удара.
Вследствие обстрела начался пожар, обрушились конструкции здания. По информации местных властей, жертвами атаки стали уже 18 мирных жителей. Десятки пострадавших обратились за медицинской помощью, информировали в ГСЧС. Оценить, сколько людей находится под завалами, пока невозможно, говорил Зеленский. Правоохранители уже зарегистрировали 40 заявлений о пропавших без вести. Спасательная операция в ТЦ продолжалась и ночью.
По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. Одна ракета попала в торговый центр, вторая – в стадион. По информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, пуски осуществлялись из Курской области России.
Нанесение удара осудили ряд государств, G7 выпустила специальное заявление об атаке, в котором подчеркивается, что президент РФ Владимир Путин будет привлечен к ответственности за это.
Украина после ракетного удара по торговому центру в Кременчуге запросила проведение заседания Совбеза ООН.