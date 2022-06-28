Ракетный удар РФ по ТЦ в Кременчуге. Число погибших превысило 20 человек, спасатели разобрали 60% завалов

Об этом заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал 28 июня на брифинге, запись которого опубликовали в Telegram-канале ОП.

"Уже известно о более 20 погибших и 59 раненых, из которых 25 госпитализированы. Кроме того, есть более 40 заявлений от родственников о пропавших без вести, которые могли находиться при обстреле в торговом центре. Сотни спасателей, патрульные и нацгвардейцы и гражданские достают из-под завалов людей, поиски продолжаются", – сказал он.

За несколько часов до этого министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на брифинге в Кременчуге говорил, что спасатели разобрали 60% завалов, пишет "Интерфакс-Украина".

"На данный момент можем сказать о разборе 60% завалов этого торгового центра. Поэтому цифры о жертвах еще не окончательные. Спасатели будут пытаться разобрать завалы до завтрашнего утра, тогда будет известно окончательное количество погибших", – сказал Монастырский. Тогда было известно о 18 погибших.