Минобороны РФ заявило, что атаковало в Кременчуге "ангар с оружием". Кулеба отметил: это страна убийц и лжецов

По утверждению ведомства, "ангары" находились в районе Кременчугского завода дорожных машин и якобы детонация боеприпасов привела к пожару в торговом центре, расположенном рядом.
Российское минобороны солгало, что торговый центр не работал.
В этом торговом центре был продуктовый супермаркет, а также много магазинов с одеждой, обувью, игрушками, ювелирными изделиями. Он работал. Местная журналистка Алена Душенко рассказала "BBC News Україна", что в момент взрыва в помещении было много людей.
"Мы общались с людьми, которые через 10 минут после [объявления] воздушной тревоги покинули торговый центр. Они рассказали, что внутри оставалось очень много людей – как работников, так и покупателей", – сказала она.
В Министерстве внутренних дел показывали, как теперь выглядит супермаркет внутри.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 27 июня, комментируя удар по торговому центру в Кременчуге, писал в Twitter, что Россия – это позор для человечества и она должна понести ответственность.
"Ответом должно быть больше тяжелого оружия для Украины, больше санкций против России и больше предприятий, покидающих Россию", – заявил он.
Large shopping mall in Kremenchuk with hundreds of civilians inside has been hit by a Russian strike. Russia is a disgrace to humanity and it must face consequences. The response should be more heavy arms for Ukraine, more sanctions on Russia, and more businesses leaving Russia. pic.twitter.com/Uvi6fbyShK— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 27, 2022
Сегодня глава МИД отметил, что смотреть на то, как россияне реагируют на этот удар, противно.
"Обычные россияне радуются в соцсетях. Российские дипломаты и чиновники распространяют сумасшедшие теории заговора, отрицая, что удар вообще был. Россия – страна убийц и откровенных лжецов", – подчеркнул он.
Огидно спостерігати за російськими реакціями на ракетний удар РФ по Кременчуку. Звичайні росіяни радіють у соцмережах. Російські дипломати та чиновники поширюють божевільні теорії змови, заперечуючи, що удар взагалі був. Росія — країна вбивць і відвертих брехунів.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 28, 2022
Оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге днем 27 июня. По словам президента Украины Владимира Зеленского, перед объявлением воздушной тревоги в ТЦ было около 1 тыс. человек, многие успели покинуть здание до ракетного удара.
Вследствие обстрела начался пожар, обрушились конструкции здания. По информации местных властей, жертвами атаки стали уже 18 мирных жителей. Десятки пострадавших обратились за медицинской помощью, информировали в ГСЧС. Оценить, сколько людей находится под завалами, пока невозможно, говорил Зеленский. Правоохранители уже зарегистрировали 40 заявлений о пропавших без вести. Спасательная операция в ТЦ продолжалась и ночью.
По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. Одна ракета попала в торговый центр, вторая – в стадион. По информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, пуски осуществлялись из Курской области России.
Нанесение удара осудили ряд государств, G7 выпустила специальное заявление об атаке, в котором подчеркивается, что президент РФ Владимир Путин будет привлечен к ответственности за это.
Украина после ракетного удара по торговому центру в Кременчуге запросила проведение заседания Совбеза ООН.