Минобороны РФ заявило, что атаковало в Кременчуге "ангар с оружием". Кулеба отметил: это страна убийц и лжецов

Так выглядит ТЦ в Кременчуге изнутри на утро 28 июня Фото: ЕРА

По утверждению ведомства, "ангары" находились в районе Кременчугского завода дорожных машин и якобы детонация боеприпасов привела к пожару в торговом центре, расположенном рядом.

Российское минобороны солгало, что торговый центр не работал.

В этом торговом центре был продуктовый супермаркет, а также много магазинов с одеждой, обувью, игрушками, ювелирными изделиями. Он работал. Местная журналистка Алена Душенко рассказала "BBC News Україна", что в момент взрыва в помещении было много людей.

"Мы общались с людьми, которые через 10 минут после [объявления] воздушной тревоги покинули торговый центр. Они рассказали, что внутри оставалось очень много людей – как работников, так и покупателей", – сказала она.

В Министерстве внутренних дел показывали, как теперь выглядит супермаркет внутри.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 27 июня, комментируя удар по торговому центру в Кременчуге, писал в Twitter, что Россия – это позор для человечества и она должна понести ответственность.

"Ответом должно быть больше тяжелого оружия для Украины, больше санкций против России и больше предприятий, покидающих Россию", – заявил он.

Large shopping mall in Kremenchuk with hundreds of civilians inside has been hit by a Russian strike. Russia is a disgrace to humanity and it must face consequences. The response should be more heavy arms for Ukraine, more sanctions on Russia, and more businesses leaving Russia. pic.twitter.com/Uvi6fbyShK — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 27, 2022

Сегодня глава МИД отметил, что смотреть на то, как россияне реагируют на этот удар, противно.

"Обычные россияне радуются в соцсетях. Российские дипломаты и чиновники распространяют сумасшедшие теории заговора, отрицая, что удар вообще был. Россия – страна убийц и откровенных лжецов", – подчеркнул он.