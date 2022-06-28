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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минобороны РФ заявило, что атаковало в Кременчуге "ангар с оружием". Кулеба отметил: это страна убийц и лжецов

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Так выглядит ТЦ в Кременчуге изнутри на утро 28 июня
Так выглядит ТЦ в Кременчуге изнутри на утро 28 июня
Фото: ЕРА

Министерство обороны России на брифинге 28 июня заявило, что воздушно-космические силы РФ вчера "высокоточным оружием" нанесли ракетный удар по "ангарам с вооружением из США и ЕС", сообщает ТАСС.

По утверждению ведомства, "ангары" находились в районе Кременчугского завода дорожных машин и якобы детонация боеприпасов привела к пожару в торговом центре, расположенном рядом. 

Российское минобороны солгало, что торговый центр не работал. 

В этом торговом центре был продуктовый супермаркет, а также много магазинов с одеждой, обувью, игрушками, ювелирными изделиями. Он работал. Местная журналистка Алена Душенко рассказала "BBC News Україна", что в момент взрыва в помещении было много людей. 

"Мы общались с людьми, которые через 10 минут после [объявления] воздушной тревоги покинули торговый центр. Они рассказали, что внутри оставалось очень много людей – как работников, так и покупателей", – сказала она. 

В Министерстве внутренних дел показывали, как теперь выглядит супермаркет внутри. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 27 июня, комментируя удар по торговому центру в Кременчуге, писал в Twitter, что Россия – это позор для человечества и она должна понести ответственность. 

"Ответом должно быть больше тяжелого оружия для Украины, больше санкций против России и больше предприятий, покидающих Россию", – заявил он. 

Сегодня глава МИД отметил, что смотреть на то, как россияне реагируют на этот удар, противно. 

"Обычные россияне радуются в соцсетях. Российские дипломаты и чиновники распространяют сумасшедшие теории заговора, отрицая, что удар вообще был. Россия – страна убийц и откровенных лжецов", – подчеркнул он. 

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге днем 27 июня. По словам президента Украины Владимира Зеленского, перед объявлением воздушной тревоги в ТЦ было около 1 тыс. человек, многие успели покинуть здание до ракетного удара. 

Вследствие обстрела начался пожар, обрушились конструкции здания. По информации местных властей, жертвами атаки стали уже 18 мирных жителей. Десятки пострадавших обратились за медицинской помощью, информировали в ГСЧС. Оценить, сколько людей находится под завалами, пока невозможно, говорил Зеленский. Правоохранители уже зарегистрировали 40 заявлений о пропавших без вести. Спасательная операция в ТЦ продолжалась и ночью

По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. Одна ракета попала в торговый центр, вторая – в стадион. По информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, пуски осуществлялись из Курской области России.

Нанесение удара осудили ряд государств, G7 выпустила специальное заявление об атаке, в котором подчеркивается, что президент РФ Владимир Путин будет привлечен к ответственности за это.  

Украина после ракетного удара по торговому центру в Кременчуге запросила проведение заседания Совбеза ООН.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Кременчуг, министерство обороны РФ, торговый центр, Дмитрий Кулеба, обстрелы, минобороны РФ, пострадавшие, погибшие
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