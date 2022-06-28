"Смотрите, русские ублюдки". В МВД показали, как сейчас внутри выглядит ТЦ в Кременчуге, который обстреляли оккупанты. Видео

ТЦ сегодня днем обстреляла Россия, начался масштабный пожар.

Как сказал Геращенко, к проведению спасательной операции подключились местная территориальная оборона и волонтеры.

"Вместе со спасателями они пытаются спасти кого-то после того, как от удара огромной крылатой ракетой была обвалена крыша [ТРЦ]. Под руинами могут находиться раненые люди", – сообщил он.

Также Геращенко показал видео, где видно часть обшивки ракеты, поразившей торговый центр.

Антон Геращенко передав @Gordonuacom відео уламків російської ракети, яка влучила в ТРЦ у Кременчуку. #StopRussianAggression pic.twitter.com/6JW08sLEOV — Gordonua.com (@Gordonuacom) June 27, 2022

Этот фрагмент ракеты, по словам советника, будет передан следователям.

Еще несколько видео он снял внутри супермаркета.

Ще кадри рятувальної операції. Відео Антона Геращенка, який перебуває в Кременчуку. pic.twitter.com/vOTbBpkfsS — Gordonua.com (@Gordonuacom) June 27, 2022

В своем Telegram-канале Геращенко опубликовал видео, снятое внутри супермаркета.

"Вот такой вид имеют немногие уцелевшие полки супермаркета. Вот что наделали эти ублюдки. Страшно представить тот ужас, который испытали украинцы, придя за покупками в супермаркет. Смотрите, русские ублюдки. Видите, какой это объект, видите, что здесь продавалось? Просто соки, напитки, пиво. И вы, русские ублюдки, виноваты все, что вы убиваете украинцев. Не только [президент РФ Владимир] Путин, а весь российский народ, кроме тех, кто поддерживает Украину!" – сказал он.

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