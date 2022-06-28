"Смотрите, русские ублюдки". В МВД показали, как сейчас внутри выглядит ТЦ в Кременчуге, который обстреляли оккупанты. Видео

ТЦ сегодня днем обстреляла Россия, начался масштабный пожар.
Как сказал Геращенко, к проведению спасательной операции подключились местная территориальная оборона и волонтеры.
"Вместе со спасателями они пытаются спасти кого-то после того, как от удара огромной крылатой ракетой была обвалена крыша [ТРЦ]. Под руинами могут находиться раненые люди", – сообщил он.
Также Геращенко показал видео, где видно часть обшивки ракеты, поразившей торговый центр.
Антон Геращенко передав @Gordonuacom відео уламків російської ракети, яка влучила в ТРЦ у Кременчуку. #StopRussianAggression pic.twitter.com/6JW08sLEOV— Gordonua.com (@Gordonuacom) June 27, 2022
Этот фрагмент ракеты, по словам советника, будет передан следователям.
Еще несколько видео он снял внутри супермаркета.
Ще кадри рятувальної операції. Відео Антона Геращенка, який перебуває в Кременчуку. pic.twitter.com/vOTbBpkfsS— Gordonua.com (@Gordonuacom) June 27, 2022
В своем Telegram-канале Геращенко опубликовал видео, снятое внутри супермаркета.
"Вот такой вид имеют немногие уцелевшие полки супермаркета. Вот что наделали эти ублюдки. Страшно представить тот ужас, который испытали украинцы, придя за покупками в супермаркет. Смотрите, русские ублюдки. Видите, какой это объект, видите, что здесь продавалось? Просто соки, напитки, пиво. И вы, русские ублюдки, виноваты все, что вы убиваете украинцев. Не только [президент РФ Владимир] Путин, а весь российский народ, кроме тех, кто поддерживает Украину!" – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Днем 27 июня РФ нанесла ракетный удар по Кременчугу Полтавской области, под обстрел попал торговый центр, в котором, по словам президента Украины Владимира Зеленского, было на тот момент более 1 тыс. человек. По последним данным, в результате удара по торговому центру погибло 11 мирных жителей, за помощью врачей обратилось 59 человек, 25 из них были госпитализированы.
Начался пожар, площадь которого составила более 10 тыс. м². Для его тушения в Кременчуг отправились спасатели из всех соседних районов, а также пожарный поезд "Укрзалізниці".
По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. Одна ракета попала в торговый центр, вторая – в стадион. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что ракеты были выпущены самолетами с территории Курской области РФ.