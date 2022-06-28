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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Смотрите, русские ублюдки". В МВД показали, как сейчас внутри выглядит ТЦ в Кременчуге, который обстреляли оккупанты. Видео

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Геращенко показал, как выглядит разрушенный ТЦ в Кременчуге
Геращенко показал, как выглядит разрушенный ТЦ в Кременчуге
Скриншот: Gordonua.com / Twitter

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко передал изданию "ГОРДОН" видео, на которых зафиксирован процесс проведения спасательной операции в торговом центре "Амстор" в Кременчуге Полтавской области.

ТЦ сегодня днем обстреляла Россия, начался масштабный пожар. 

Как сказал Геращенко, к проведению спасательной операции подключились местная территориальная оборона и волонтеры. 

"Вместе со спасателями они пытаются спасти кого-то после того, как от удара огромной крылатой ракетой была обвалена крыша [ТРЦ]. Под руинами могут находиться раненые люди", – сообщил он. 

Также Геращенко показал видео, где видно часть обшивки ракеты, поразившей торговый центр. 

Этот фрагмент ракеты, по словам советника, будет передан следователям. 

Еще несколько видео он снял внутри супермаркета. 

В своем Telegram-канале Геращенко опубликовал видео, снятое внутри супермаркета.

"Вот такой вид имеют немногие уцелевшие полки супермаркета. Вот что наделали эти ублюдки. Страшно представить тот ужас, который испытали украинцы, придя за покупками в супермаркет. Смотрите, русские ублюдки. Видите, какой это объект, видите, что здесь продавалось? Просто соки, напитки, пиво. И вы, русские ублюдки, виноваты все, что вы убиваете украинцев. Не только [президент РФ Владимир] Путин, а весь российский народ, кроме тех, кто поддерживает Украину!" – сказал он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Днем 27 июня РФ нанесла ракетный удар по Кременчугу Полтавской области, под обстрел попал торговый центр, в котором, по словам президента Украины Владимира Зеленского, было на тот момент более 1 тыс. человек. По последним данным, в результате удара по торговому центру погибло 11 мирных жителей, за помощью врачей обратилось 59 человек, 25 из них были госпитализированы. 

Начался пожар, площадь которого составила более 10 тыс. м². Для его тушения в Кременчуг отправились спасатели из всех соседних районов, а также пожарный поезд "Укрзалізниці"

По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. Одна ракета попала в торговый центр, вторая – в стадион. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что ракеты были выпущены самолетами с территории Курской области РФ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: пожар, Кременчуг, Антон Геращенко, Полтавская область, торговый центр, спасатели, территориальная оборона, война России против Украины, ракеты, супермаркет
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