Количество погибших в результате обстрела оккупантами ТЦ в Кременчуге увеличилось до 11

Ранее было известно о 10 погибших и примерно 40 раненых.

"Только что нашли 11-го погибшего", – сказал Лысенко главе МВД Денису Монастырскому, который прибыл на место происшествия.

Позже в ГСЧС уточнили, что на месте пожара обнаружили тела 10 погибших, один человек умер в больнице.

В лечебные учреждения, по данным ведомства, обратилось 59 человек, 25 из них были госпитализированы.

К ликвидации последствий взрыва и пожара привлечены 383 человека и 57 единиц техники, в том числе пожарный поезд "Укрзалізниці".

На брифинге для журналистов, видео которого опубликовало местное издание "Телеграф", руководитель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин рассказал, что на месте происшествия работают не только спасатели, но и бойцы территориальной обороны, другие военнослужащие и обычные граждане.

Он прогнозирует, что спасательные работы будут продолжаться не менее двух дней.

"Работы будут идти круглосуточно. Времени не очень много, нужно все разобрать", – сказал руководитель ОВА.

Лунин подчеркнул, что ТЦ не имел никакого отношения к военной инфраструктуре, это полностью гражданский объект.