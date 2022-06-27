По Кременчугу оккупанты выпустили две ракеты, попали в торговый центр и стадион – Данилов

"Очередное военное преступление рашистов. Попадание российской ракеты в торговый центр Кременчуга. По предварительным данным, удар был нанесен крылатой ракетой воздушного базирования Х-22 с самолетов (тип устанавливается). Выпущены две ракеты, одна из которых попала в торговый центр, вторая – в городской стадион", – сказал Данилов.
Он подчеркнул, что число погибших еще устанавливается.
"По предварительной информации, есть не менее 20 раненых, девять из которых находятся в тяжелом состоянии. [...] Работают все необходимые государственные службы, раненым и пострадавшим предоставляется вся необходимая медицинская помощь", – объяснил Данилов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Днем 27 июня РФ нанесла ракетный удар в Кременчуге по торговому центру, в котором, по словам президента Украины Владимира Зеленского, было более 1 тыс. человек. Начался пожар.
Позже стало известно о 10 погибших и более 40 раненых.