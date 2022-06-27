По Кременчугу оккупанты выпустили две ракеты, попали в торговый центр и стадион – Данилов

В торговом центре в момент обстрела было около тысячи человек, говорил президент Фото: ДСНС України / Facebook

"Очередное военное преступление рашистов. Попадание российской ракеты в торговый центр Кременчуга. По предварительным данным, удар был нанесен крылатой ракетой воздушного базирования Х-22 с самолетов (тип устанавливается). Выпущены две ракеты, одна из которых попала в торговый центр, вторая – в городской стадион", – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что число погибших еще устанавливается.

"По предварительной информации, есть не менее 20 раненых, девять из которых находятся в тяжелом состоянии. [...] Работают все необходимые государственные службы, раненым и пострадавшим предоставляется вся необходимая медицинская помощь", – объяснил Данилов.

Скриншот: Рада національної безпеки і оборони України / Fаcebook

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