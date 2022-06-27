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Мэр Кременчуга рассказал, куда можно сообщить о близких, с которыми нет связи после ракетного удара по ТЦ

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В момент удара в торговом центре находилось более 1 тыс. человек, сообщил президент Украины
В момент удара в торговом центре находилось более 1 тыс. человек, сообщил президент Украины
Фото: ДСНС України / Facebook

Для граждан, с чьими родственниками нет связи после ракетного удара по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, работает мобильный пункт полиции.

Об этом мэр города Виталий Малецкий сообщил в Facebook. 

"В отеле "Дніпровські зорі" работает мобильный пункт полиции. Если у вас есть родственники или знакомые, которые находились в ТЦ "Амстор" и с ними нет связи, обращайтесь в отель "Дніпровські зорі", – написал он. 

Скриншот: Віталій Малецький / Facebook
Скриншот: Віталій Малецький / Facebook

Контекст:

Днем 27 июня РФ нанесла ракетный удар по Кременчугу Полтавской области, под обстрел попал торговый центр, в котором, по словам президента Украины Владимира Зеленского, было на тот момент более 1 тыс. человек. Начался пожар.

Позже в Офисе президента и ГСЧС проинформировали, что в результате атаки погибло два человека, еще 20 получили ранения. Поисковая операция продолжается, для тушения пожара в город отправились спасатели из всех соседних районов, а также пожарный поезд.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ГСЧС, Кременчуг, Полтавская область, торговый центр, Амстор, отель, обстрелы, Виталий Малецкий
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