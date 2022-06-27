Мэр Кременчуга рассказал, куда можно сообщить о близких, с которыми нет связи после ракетного удара по ТЦ

Об этом мэр города Виталий Малецкий сообщил в Facebook.

"В отеле "Дніпровські зорі" работает мобильный пункт полиции. Если у вас есть родственники или знакомые, которые находились в ТЦ "Амстор" и с ними нет связи, обращайтесь в отель "Дніпровські зорі", – написал он.

Контекст:

Днем 27 июня РФ нанесла ракетный удар по Кременчугу Полтавской области, под обстрел попал торговый центр, в котором, по словам президента Украины Владимира Зеленского, было на тот момент более 1 тыс. человек. Начался пожар.

Позже в Офисе президента и ГСЧС проинформировали, что в результате атаки погибло два человека, еще 20 получили ранения. Поисковая операция продолжается, для тушения пожара в город отправились спасатели из всех соседних районов, а также пожарный поезд.