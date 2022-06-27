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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Число жертв невозможно представить". Зеленский показал видео последствий удара РФ по торговому центру в Кременчуге

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В ТРЦ было более 1 тыс. человек в момент удара
В ТРЦ было более 1 тыс. человек в момент удара
Скриншот: Zelenskiy / Official / Telegram

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кременчугу Полтавской области и попали в торговый центр, где в тот момент находилось более тысячи гражданских людей. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

"Оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где находилось более тысячи гражданских. ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара, число жертв невозможно даже представить", – написал он и опубликовал видео, где видно, как горит ТРЦ.

ТРЦ не представлял никакой опасности для российской армии и не имел стратегической ценности, добавил Зеленский.

"Никакой стратегической ценности. Лишь попытка людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов. Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно", – подчеркнул президент.

Издание ZN.UA в Telegram обнародовало видео, снятое внутри горящего торгового центра. 

Сейчас на месте пожара работают спасатели и медики, число пострадавших уточняется, написал глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Во время воздушной тревоги в Полтавской области сегодня днем взрывы слышали также в Полтаве.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: пожар, Кременчуг, Полтавская область, торговый центр, Владимир Зеленский, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, погибшие, Полтавская ОГА, Дмитрий Лунин, российские оккупанты
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