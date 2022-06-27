"Число жертв невозможно представить". Зеленский показал видео последствий удара РФ по торговому центру в Кременчуге

"Оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где находилось более тысячи гражданских. ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара, число жертв невозможно даже представить", – написал он и опубликовал видео, где видно, как горит ТРЦ.
ТРЦ не представлял никакой опасности для российской армии и не имел стратегической ценности, добавил Зеленский.
"Никакой стратегической ценности. Лишь попытка людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов. Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно", – подчеркнул президент.
Издание ZN.UA в Telegram обнародовало видео, снятое внутри горящего торгового центра.
Сейчас на месте пожара работают спасатели и медики, число пострадавших уточняется, написал глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
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Во время воздушной тревоги в Полтавской области сегодня днем взрывы слышали также в Полтаве.