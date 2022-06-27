"Число жертв невозможно представить". Зеленский показал видео последствий удара РФ по торговому центру в Кременчуге

В ТРЦ было более 1 тыс. человек в момент удара Скриншот: Zelenskiy / Official / Telegram

"Оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где находилось более тысячи гражданских. ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара, число жертв невозможно даже представить", – написал он и опубликовал видео, где видно, как горит ТРЦ.

ТРЦ не представлял никакой опасности для российской армии и не имел стратегической ценности, добавил Зеленский.

"Никакой стратегической ценности. Лишь попытка людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов. Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно", – подчеркнул президент.

Издание ZN.UA в Telegram обнародовало видео, снятое внутри горящего торгового центра.

Сейчас на месте пожара работают спасатели и медики, число пострадавших уточняется, написал глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

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