Кременчуг. Подтверждена гибель двух человек, не менее 20 ранены. Тушить пожар едут спасатели из всех соседних районов – ОП

"На данный момент известно о 20 раненых, из них девять в тяжелом состоянии. Уже подтверждено, что два человека погибли. Спасательная операция продолжается", – написал он.
Площадь пожара составляет 10,3 тыс. м². Его тушат 115 человек, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. уточнив, что ТЦ – это одноэтажное здание. К месту пожара отправили пожарный поезд "Укрзалізниці" и ГСЧС.
По словам Тимошенко, для тушения пожара в торговом центре в Кременчуг также едут спасатели из всех соседних районов.
Днем 27 июня РФ нанесла ракетный удар по Кременчугу Полтавской области, под обстрел попал торговый центр, в котором, по словам президента Украины Владимира Зеленского, было на тот момент более 1 тыс. человек. Как отметил глава государства, количество жертв в результате удара невозможно представить.