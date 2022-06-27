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Кременчуг. Подтверждена гибель двух человек, не менее 20 ранены. Тушить пожар едут спасатели из всех соседних районов – ОП

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Пожар в торговом центре тушат 155 спасателей
Пожар в торговом центре тушат 155 спасателей
Фото: ДСНС України / Telegram

В результате ракетного удара России по торговому центру в Кременчуге Полтавской области погибло как минимум два человека, еще 20 получили ранения. Об этом сообщил в Telegram замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"На данный момент известно о 20 раненых, из них девять в тяжелом состоянии. Уже подтверждено, что два человека погибли. Спасательная операция продолжается", – написал он.

Площадь пожара составляет 10,3 тыс. м². Его тушат 115 человек, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. уточнив, что ТЦ – это одноэтажное здание. К месту пожара отправили пожарный поезд "Укрзалізниці" и ГСЧС.

По словам Тимошенко, для тушения пожара в торговом центре в Кременчуг также едут спасатели из всех соседних районов.

Контекст:

Днем 27 июня РФ нанесла ракетный удар по Кременчугу Полтавской области, под обстрел попал торговый центр, в котором, по словам президента Украины Владимира Зеленского, было на тот момент более 1 тыс. человек. Как отметил глава государства, количество жертв в результате удара невозможно представить.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: пожар, ГСЧС, Кременчуг, Полтавская область, торговый центр, спасатели, жертвы, обстрелы, ракеты, Кирилл Тимошенко, поезд
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