Кременчуг. Подтверждена гибель двух человек, не менее 20 ранены. Тушить пожар едут спасатели из всех соседних районов – ОП

"На данный момент известно о 20 раненых, из них девять в тяжелом состоянии. Уже подтверждено, что два человека погибли. Спасательная операция продолжается", – написал он.

Площадь пожара составляет 10,3 тыс. м². Его тушат 115 человек, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. уточнив, что ТЦ – это одноэтажное здание. К месту пожара отправили пожарный поезд "Укрзалізниці" и ГСЧС.

По словам Тимошенко, для тушения пожара в торговом центре в Кременчуг также едут спасатели из всех соседних районов.