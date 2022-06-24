Уроки в школах во время воздушных тревог могут проводить в укрытиях – Офис президента

Тимошенко подчеркнул, что к началу учебного года в каждом учебном заведении должны быть определены и обозначены пути эвакуации, а также оборудованы укрытия с запасами воды и медикаментов.
Сейчас продолжаются тренировки по поводу действий при объявлении воздушной тревоги.
"В случае воздушной тревоги образовательный процесс планируется прерывать и, по возможности, полностью или частично продолжать образовательный процесс в укрытии", – пояснил Тимошенко.
Чиновник добавил, что учащиеся и студенты, которые проходили обучение в заведениях, находящихся сейчас на временно оккупированной территории, поврежденных или разрушенных российскими захватчиками, смогут продолжить обучение в тех же учреждениях дистанционно или в других учебных заведениях на подконтрольной Украине территории.
После открытого вторжения в Украину российских войск за границу выехали более 600 тыс. украинских школьников. Об этом министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил 27 мая в эфире общенационального телемарафона.
По данным Офиса генпрокурора, в результате боевых действий в Украине повреждено 2061 заведение образования. Из них 213 разрушены полностью.