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Уроки в школах во время воздушных тревог могут проводить в укрытиях – Офис президента

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К началу учебного года в каждом учебном заведении должны быть определены пути эвакуации и оборудованы укрытия
К началу учебного года в каждом учебном заведении должны быть определены пути эвакуации и оборудованы укрытия
Фото: depositphotos.com

С 1 сентября власти планируют начать учебный процесс в офлайн-формате во всех безопасных регионах, однако с усиленными мерами безопасности. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко на брифинге, опубликованном в Telegram.

Тимошенко подчеркнул, что к началу учебного года в каждом учебном заведении должны быть определены и обозначены пути эвакуации, а также оборудованы укрытия с запасами воды и медикаментов.

Сейчас продолжаются тренировки по поводу действий при объявлении воздушной тревоги.

"В случае воздушной тревоги образовательный процесс планируется прерывать и, по возможности, полностью или частично продолжать образовательный процесс в укрытии", – пояснил Тимошенко.

Чиновник добавил, что учащиеся и студенты, которые проходили обучение в заведениях, находящихся сейчас на временно оккупированной территории, поврежденных или разрушенных российскими захватчиками, смогут продолжить обучение в тех же учреждениях дистанционно или в других учебных заведениях на подконтрольной Украине территории.

Контекст:

После открытого вторжения в Украину российских войск за границу выехали более 600 тыс. украинских школьников. Об этом министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил 27 мая в эфире общенационального телемарафона.

По данным Офиса генпрокурора, в результате боевых действий в Украине повреждено 2061 заведение образования. Из них 213 разрушены полностью.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: образование, учебный год, школьники, школы, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины
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