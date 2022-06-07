1 сентября школы и вузы вернутся с дистанционки – замминистра образования

"1 сентября образовательный процесс в Украине будет восстановлен в режиме офлайн и все дети, студенты, ученики должны пойти в школу, университеты, колледжи, заведения профессионально-технического образования. То есть я призываю наших детей готовиться к офлайн-процессу в украинском образовании”, – сказал Витренко.

По его словам, МОН проводит аудит школьных бомбоубежищ и укрытий, проверяя материально-техническое обеспечение, запасы воды и выполнение других требований.

Кроме того, готовится ряд изменений в школьной программе. Созданы профессиональные группы, которые до 15 июня должны подать проекты изменений по дисциплинам, и министерство будет вносить их в программу отдельными нормативными актами, сообщил замминистра.

В предмете "Защита Родины" запланировано усиление практических навыков и противоминная безопасность.

Из курса зарубежной литературы планируется исключение произведений, воспевающих российскую армию.

"Такого, как "Война и мир", в программе уже не будет, все, что воспевает войска "орков", должно быть исключено", – сказал Витренко.

Курсы истории Украины, по его словам, теперь будет основываться на национальных архивных документах, изменится также методология преподавания.

"Рабочие группы тщательно это прорабатывают и четко выпишут взаимоотношения украинского народа с "русским миром" на основе исторической правды", – добавил он.