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ВОЙНА В УКРАИНЕ

1 сентября школы и вузы вернутся с дистанционки – замминистра образования

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Витренко: МОН проводит аудит школьных бомбоубежищ и укрытий
Витренко: МОН проводит аудит школьных бомбоубежищ и укрытий
Фото: Андрій Вітренко / Facebook

В новом учебном году учреждения образования Украины, кроме оккупированных территорий, возобновят работу в режиме офлайн. Об этом 7 июня в эфире Национального телемарафона сообщил заместитель министра образования Андрей Витренко.

"1 сентября образовательный процесс в Украине будет восстановлен в режиме офлайн и все дети, студенты, ученики должны пойти в школу, университеты, колледжи, заведения профессионально-технического образования. То есть я призываю наших детей готовиться к офлайн-процессу в украинском образовании”, – сказал Витренко.

По его словам, МОН проводит аудит школьных бомбоубежищ и укрытий, проверяя материально-техническое обеспечение, запасы воды и выполнение других требований.

Кроме того, готовится ряд изменений в школьной программе. Созданы профессиональные группы, которые до 15 июня должны подать проекты изменений по дисциплинам, и министерство будет вносить их в программу отдельными нормативными актами, сообщил замминистра.

В предмете "Защита Родины" запланировано усиление практических навыков и противоминная безопасность.

Из курса зарубежной литературы планируется исключение произведений, воспевающих российскую армию.

"Такого, как "Война и мир", в программе уже не будет, все, что воспевает войска "орков", должно быть исключено", – сказал Витренко.

Курсы истории Украины, по его словам, теперь будет основываться на национальных архивных документах, изменится также методология преподавания.

"Рабочие группы тщательно это прорабатывают и четко выпишут взаимоотношения украинского народа с "русским миром" на основе исторической правды", – добавил он.

Контекст:

После открытого вторжения в Украину российских войск за границу выехали более 600 тыс. украинских школьников. Об этом министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил 27 мая в эфире общенационального телемарафона.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении сказал, что за время полномасштабной войны российская армия разрушила в Украине уже 1873 учреждения образования.

Теги: образование, Министерство образования, бомбоубежище, война России против Украины, школы, вузы, Андрей Витренко
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