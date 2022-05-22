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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За время полномасштабной войны РФ разрушила 1873 учреждения образования, это колоссальные потери – Зеленский

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Зеленский: Португалия готова приобщиться к восстановлению украинских школ и детских садов
Зеленский: Португалия готова приобщиться к восстановлению украинских школ и детских садов
Фото: president.gov.ua

От открытого вторжения российской армии в Украину значительно пострадала система образования, отметил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 21 мая, оно размещено в YouTube.

"За время полномасштабной войны российская армия разрушила уже 1873 учреждения образования. Это колоссальный масштаб потерь. Но когда с тобой объединенная Европа, американское лидерство и весь свободный мир, можешь преодолеть и это", – сказал он.

Президент напомнил, что 21 мая отмечают и День науки, и День Европы.

"Сегодня в Киеве провел переговоры с премьер-министром Португалии. Поблагодарил его за всю ту поддержку, которую Португалия сейчас оказывает Украине. Это и оборонная, и политическая, и гуманитарная поддержка. [...] Обсудили с господином премьер-министром дальнейшее ужесточение санкций против Российской Федерации. А также послевоенное восстановление нашей страны. Португалия готова приобщиться к восстановлению Украины, восстановлению украинских школ и детских садов", – объяснил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

видео

Видео: Офіс Президента України / YouTube
Теги: Россия, образование, Португалия, война, вторжение, Владимир Зеленский, День Европы, война России против Украины, премьер-министр
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