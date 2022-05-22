За время полномасштабной войны РФ разрушила 1873 учреждения образования, это колоссальные потери – Зеленский

"За время полномасштабной войны российская армия разрушила уже 1873 учреждения образования. Это колоссальный масштаб потерь. Но когда с тобой объединенная Европа, американское лидерство и весь свободный мир, можешь преодолеть и это", – сказал он.

Президент напомнил, что 21 мая отмечают и День науки, и День Европы.

"Сегодня в Киеве провел переговоры с премьер-министром Португалии. Поблагодарил его за всю ту поддержку, которую Португалия сейчас оказывает Украине. Это и оборонная, и политическая, и гуманитарная поддержка. [...] Обсудили с господином премьер-министром дальнейшее ужесточение санкций против Российской Федерации. А также послевоенное восстановление нашей страны. Португалия готова приобщиться к восстановлению Украины, восстановлению украинских школ и детских садов", – объяснил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)