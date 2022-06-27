Число погибших и раненых в Кременчуге выросло, пожар в ТЦ продолжают тушить – ОВА

Спасатели тушат пожар, который начался в торговом центре в результате ракетного удара РФ Фото: Kirill Timoshenko / Telegram

Об этом глава Полтавской областной государственной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил в Telegram.

"10 погибших и более 40 человек получили ранения и травмы – такая ситуация в Кременчуге в результате ракетных обстрелов на данный момент", – написал он.

За несколько минут до этого Лунин проинформировал, что спасатели продолжают тушить пожар, на месте работают медики.

По информации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, оккупанты нанесли по Кременчугу удар ракетами Х-22, которые были выпущены с дальних бомбардировщиков Ту-22 М3.

"Самолеты рашистов взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области", – сказано в сообщении командования.

Скриншот: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

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