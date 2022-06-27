Число погибших и раненых в Кременчуге выросло, пожар в ТЦ продолжают тушить – ОВА

Об этом глава Полтавской областной государственной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил в Telegram.
"10 погибших и более 40 человек получили ранения и травмы – такая ситуация в Кременчуге в результате ракетных обстрелов на данный момент", – написал он.
За несколько минут до этого Лунин проинформировал, что спасатели продолжают тушить пожар, на месте работают медики.
По информации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, оккупанты нанесли по Кременчугу удар ракетами Х-22, которые были выпущены с дальних бомбардировщиков Ту-22 М3.
"Самолеты рашистов взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области", – сказано в сообщении командования.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Днем 27 июня РФ нанесла ракетный удар по Кременчугу Полтавской области, под обстрел попал торговый центр, в котором, по словам президента Украины Владимира Зеленского, было на тот момент более 1 тыс. человек. Начался пожар.
Позже в Офисе президента и ГСЧС проинформировали, что в результате атаки погибло два человека, еще 20 получили ранения. Поисковая операция продолжается, для тушения пожара в город отправились спасатели из всех соседних районов, а также пожарный поезд.