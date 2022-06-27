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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число погибших и раненых в Кременчуге выросло, пожар в ТЦ продолжают тушить – ОВА

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Спасатели тушат пожар, который начался в торговом центре в результате ракетного удара РФ
Спасатели тушат пожар, который начался в торговом центре в результате ракетного удара РФ
Фото: Kirill Timoshenko / Telegram

Число погибших в результате ракетного удара России про торговому центру "Амстор" в Кременчуге выросло до 10, количество раненых увеличилось до 40.

Об этом глава Полтавской областной государственной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил в Telegram. 

"10 погибших и более 40 человек получили ранения и травмы – такая ситуация в Кременчуге в результате ракетных обстрелов на данный момент", – написал он. 

За несколько минут до этого Лунин проинформировал, что спасатели продолжают тушить пожар, на месте работают медики. 

По информации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, оккупанты нанесли по Кременчугу удар ракетами Х-22, которые были выпущены с дальних бомбардировщиков Ту-22 М3. 

"Самолеты рашистов взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области", – сказано в сообщении командования.

Скриншот: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook
Скриншот: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Днем 27 июня РФ нанесла ракетный удар по Кременчугу Полтавской области, под обстрел попал торговый центр, в котором, по словам президента Украины Владимира Зеленского, было на тот момент более 1 тыс. человек. Начался пожар.

Позже в Офисе президента и ГСЧС проинформировали, что в результате атаки погибло два человека, еще 20 получили ранения. Поисковая операция продолжается, для тушения пожара в город отправились спасатели из всех соседних районов, а также пожарный поезд.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ГСЧС, Кременчуг, раненые, Полтавская область, торговый центр, обстрелы, война России против Украины, ракеты, бомбардировщики, погибшие, Полтавская ОГА, Дмитрий Лунин, Курская область
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