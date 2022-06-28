Байден об ударе по Кременчугу: США с союзниками будут привлекать Россию к ответственности

"Российская атака по мирным жителям в торговом центре была жестокой. Мы солидарны с украинским народом. Как было продемонстрировано на саммите G7, США вместе с нашими союзниками и партнерами будут продолжать привлекать Россию к ответственности за такие зверства и поддерживать оборону Украины", – подчеркнул Байден.

Russia's attack on civilians at a shopping mall is cruel. We stand in solidarity with the Ukrainian people.



As demonstrated at the G7 Summit, the U.S. along with our allies and partners will continue to hold Russia accountable for such atrocities and support Ukraine’s defense. — President Biden (@POTUS) June 27, 2022

Американский лидер также отметил, что антироссийские санкции будут только усиливаться, чтобы еще больше изолировать Россию от мировой экономики.