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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Байден об ударе по Кременчугу: США с союзниками будут привлекать Россию к ответственности

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Байден: Мы солидарны с украинским народом
Байден: Мы солидарны с украинским народом
Фото: ЕРА

США с союзниками привлекут Россию к ответственности за удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области. Об этом в Twitter 28 июня заявил президент США Джо Байден.

"Российская атака по мирным жителям в торговом центре была жестокой. Мы солидарны с украинским народом. Как было продемонстрировано на саммите G7, США вместе с нашими союзниками и партнерами будут продолжать привлекать Россию к ответственности за такие зверства и поддерживать оборону Украины", – подчеркнул Байден.

Американский лидер также отметил, что антироссийские санкции будут только усиливаться, чтобы еще больше изолировать Россию от мировой экономики.

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге днем 27 июня. По словам президента Украины Владимира Зеленского, перед объявлением воздушной тревоги в ТЦ было около 1 тыс. человек, многие успели покинуть здание до ракетного удара. 

Вследствие обстрела начался пожар, обрушились конструкции здания. По информации местных властей, жертвами атаки стали уже 18 мирных жителей. Десятки пострадавших обратились за медицинской помощью, информировали в ГСЧС. Оценить, сколько людей находится под завалами, пока невозможно, говорил Зеленский. Правоохранители уже зарегистрировали 40 заявлений о пропавших без вести. Спасательная операция в ТЦ продолжалась и ночью

По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. Одна ракета попала в торговый центр, вторая – в стадион. По информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, пуски осуществлялись из Курской области России.

Нанесение удара осудили ряд государств, G7 выпустила специальное заявление об атаке, в котором подчеркивается, что президент РФ Владимир Путин будет привлечен к ответственности за это.  

Украина после ракетного удара по торговому центру в Кременчуге запросила проведение заседания Совбеза ООН.

Теги: Россия, Украина, санкции, Джо Байден, Кременчуг, торговый центр, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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