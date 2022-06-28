Байден об ударе по Кременчугу: США с союзниками будут привлекать Россию к ответственности

"Российская атака по мирным жителям в торговом центре была жестокой. Мы солидарны с украинским народом. Как было продемонстрировано на саммите G7, США вместе с нашими союзниками и партнерами будут продолжать привлекать Россию к ответственности за такие зверства и поддерживать оборону Украины", – подчеркнул Байден.
Russia's attack on civilians at a shopping mall is cruel. We stand in solidarity with the Ukrainian people.— President Biden (@POTUS) June 27, 2022
As demonstrated at the G7 Summit, the U.S. along with our allies and partners will continue to hold Russia accountable for such atrocities and support Ukraine’s defense.
Американский лидер также отметил, что антироссийские санкции будут только усиливаться, чтобы еще больше изолировать Россию от мировой экономики.
Together, the G7 will deliver unwavering, unified commitment to support Ukraine and build on our unprecedented sanctions to hold President Putin accountable – sanctions that will only compound over time to further isolate Russia from the world economy. pic.twitter.com/EJlINtkEfm— President Biden (@POTUS) June 27, 2022
Оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге днем 27 июня. По словам президента Украины Владимира Зеленского, перед объявлением воздушной тревоги в ТЦ было около 1 тыс. человек, многие успели покинуть здание до ракетного удара.
Вследствие обстрела начался пожар, обрушились конструкции здания. По информации местных властей, жертвами атаки стали уже 18 мирных жителей. Десятки пострадавших обратились за медицинской помощью, информировали в ГСЧС. Оценить, сколько людей находится под завалами, пока невозможно, говорил Зеленский. Правоохранители уже зарегистрировали 40 заявлений о пропавших без вести. Спасательная операция в ТЦ продолжалась и ночью.
По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. Одна ракета попала в торговый центр, вторая – в стадион. По информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, пуски осуществлялись из Курской области России.
Нанесение удара осудили ряд государств, G7 выпустила специальное заявление об атаке, в котором подчеркивается, что президент РФ Владимир Путин будет привлечен к ответственности за это.
Украина после ракетного удара по торговому центру в Кременчуге запросила проведение заседания Совбеза ООН.