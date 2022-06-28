Погибших в Кременчуге уже 13, об окончательном количестве жертв говорить рано – ОВА

Об этом сообщил в Telegram глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"13 погибших в результате ракетных обстрелов в Кременчуге. Об окончательном числе погибших людей говорить рано", – написал он.

Как сообщает "BBC News Україна", в торговом центре был продуктовый супермаркет, а также много магазинов с одеждой, обувью, игрушками, ювелирными изделиями (в МВД показывали, как теперь выглядит супермаркет). Местная журналистка Алена Душенко рассказала вещателю, что в момент взрыва в помещении было много людей.

"Мы общались с людьми, которые через 10 минут после [объявления] воздушной тревоги покинули торговый центр. Они рассказали, что внутри оставалось очень много людей – как работников, так и покупателей", – сказала она.

По словам Душенко, одним из объяснений, почему в ТЦ было много посетителей в момент удара, является то, что, по словам местных, "Амстор" с 23 июня перестал просить посетителей покинуть помещение ТЦ во время тревоги.

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