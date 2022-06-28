Погибших в Кременчуге уже 13, об окончательном количестве жертв говорить рано – ОВА

Об этом сообщил в Telegram глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
"13 погибших в результате ракетных обстрелов в Кременчуге. Об окончательном числе погибших людей говорить рано", – написал он.
Как сообщает "BBC News Україна", в торговом центре был продуктовый супермаркет, а также много магазинов с одеждой, обувью, игрушками, ювелирными изделиями (в МВД показывали, как теперь выглядит супермаркет). Местная журналистка Алена Душенко рассказала вещателю, что в момент взрыва в помещении было много людей.
"Мы общались с людьми, которые через 10 минут после [объявления] воздушной тревоги покинули торговый центр. Они рассказали, что внутри оставалось очень много людей – как работников, так и покупателей", – сказала она.
По словам Душенко, одним из объяснений, почему в ТЦ было много посетителей в момент удара, является то, что, по словам местных, "Амстор" с 23 июня перестал просить посетителей покинуть помещение ТЦ во время тревоги.
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Оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге днем 27 июня. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ТЦ было более 1 тыс. человек. Вследствие удара начался пожар.
Роман Емец, директор компании Smart Urban Solutions, которой принадлежит центр, сказал "Интерфакс-Украина", что удар пришелся на "самое людное время дня по посетителям". Здание полностью сгорело.
По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. Одна ракета попала в торговый центр, вторая – в стадион. По информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, пуски осуществлялись из Курской области России.
Крыша супермаркета обрушилась, под завалами могли остаться люди, сообщили в МВД, спасательная операция продолжается.