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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Погибших в Кременчуге уже 13, об окончательном количестве жертв говорить рано – ОВА

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Под завалами могли остаться люди, спасательная операция продолжается
Под завалами могли остаться люди, спасательная операция продолжается
Фото: Дмитро Лунін / Полтавська ОДА (ОВА) / Telegram

Число погибших в Кременчуге Полтавской области растет. По последним данным, жертвами ракетного удара России по торговому центру "Амстор" стали 13 мирных жителей.

Об этом сообщил в Telegram глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. 

"13 погибших в результате ракетных обстрелов в Кременчуге. Об окончательном числе погибших людей говорить рано", – написал он. 

Как сообщает "BBC News Україна", в торговом центре был продуктовый супермаркет, а также много магазинов с одеждой, обувью, игрушками, ювелирными изделиями (в МВД показывали, как теперь выглядит супермаркет). Местная журналистка Алена Душенко рассказала вещателю, что в момент взрыва в помещении было много людей. 

"Мы общались с людьми, которые через 10 минут после [объявления] воздушной тревоги покинули торговый центр. Они рассказали, что внутри оставалось очень много людей – как работников, так и покупателей", – сказала она. 

По словам Душенко, одним из объяснений, почему в ТЦ было много посетителей в момент удара, является то, что, по словам местных, "Амстор" с 23 июня перестал просить посетителей покинуть помещение ТЦ во время тревоги. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге днем 27 июня. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ТЦ было более 1 тыс. человек. Вследствие удара начался пожар.

Роман Емец, директор компании Smart Urban Solutions, которой принадлежит центр, сказал "Интерфакс-Украина", что удар пришелся на "самое людное время дня по посетителям". Здание полностью сгорело. 

По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. Одна ракета попала в торговый центр, вторая – в стадион. По информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, пуски осуществлялись из Курской области России.

Крыша супермаркета обрушилась, под завалами могли остаться люди, сообщили в МВД, спасательная операция продолжается.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Кременчуг, Полтавская область, торговый центр, Амстор, обстрелы, война России против Украины, ракеты, погибшие, Полтавская ОГА, супермаркет, Дмитрий Лунин
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