Удар по ТЦ в Кременчуге. Количество жертв увеличилось до 18

"18 погибших… Искренние соболезнования родным и близким", – написал Лунин.

Глава ОВА отметил, что спасатели продолжают работать на месте происшествия.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге днем 27 июня. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ТЦ было более 1 тыс. человек. Вследствие удара начался пожар.

Роман Емец, директор компании Smart Urban Solutions, которой принадлежит центр, сказал "Интерфакс-Украина", что удар пришелся на "самое людное время дня по посетителям". Здание полностью сгорело.

По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оккупанты выпустили по Кременчугу две крылатые ракеты воздушного базирования Х-22. Одна ракета попала в торговый центр, вторая – в стадион. По информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, пуски осуществлялись из Курской области России.

Крыша супермаркета обрушилась, под завалами могли остаться люди, сообщали в МВД, спасательная операция продолжается.