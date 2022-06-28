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Пожар, обрушение конструкций и спасательная операция. Фоторепортаж о последствиях ракетного удара по ТЦ в Кременчуге

Сегодня 00.25
27 июня Россия нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, до объявления воздушной тревоги там находилось около 1 тыс. человек. Уже после сирены многие вышли из здания, но в момент попадания ракеты там оставались и посетители, и продавцы, говорили очевидцы. В ТЦ в результате удара начался пожар, часть конструкций обрушилась, сейчас продолжается спасательная операция. Спасатели, тероборона и волонтеры работают и ночью, сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. По его данным, жертвами атаки стали 13 мирных жителей, в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям говорят, что погибших 12, еще 59 человек обратились за помощью к врачам. Сколько людей оказалось под завалами, пока оценить невозможно, так же, как и назвать окончательное количество погибших, говорит Зеленский. По его мнению, в этом случае нужно быть готовыми, что число потерь будет большим. Атаку он считает одним из самых дерзких терактов в Европе. Фото с места происшествия опубликовали ГСЧС и Лунин.
Теги: Россия, теракт, ГСЧС, Кременчуг, Полтавская область, спасатели, Владимир Зеленский, ракеты, Денис Монастырский, погибшие, Полтавская ОГА, Дмитрий Лунин
 

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