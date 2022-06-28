Пожар, обрушение конструкций и спасательная операция. Фоторепортаж о последствиях ракетного удара по ТЦ в Кременчуге
Фото: ДСНС України / Telegram
Фото: ДСНС України / Telegram
Фото: ДСНС України / Telegram
Фото: ДСНС України / Telegram
Фото: ДСНС України / Telegram
Фото: ДСНС України / Telegram
Фото: ДСНС України / Telegram
Фото: ДСНС України / Telegram
Фото: ДСНС України / Telegram
Фото: Дмитро Лунін / Полтавська ОДА / Telegram
Фото: Дмитро Лунін / Полтавська ОДА / Telegram
На место прибыл глава МВД Денис Монастырский. Справа от него --- глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. Фото: Дмитро Лунін / Полтавська ОДА / Telegram
Фото: Дмитро Лунін / Полтавська ОДА / Telegram
Фото: Дмитро Лунін / Полтавська ОДА / Telegram
Фото: Дмитро Лунін / Полтавська ОДА / Telegram
Фото: Дмитро Лунін / Полтавська ОДА / Telegram
Фото: Дмитро Лунін / Полтавська ОДА / Telegram
Фото: Дмитро Лунін / Полтавська ОДА / Telegram
Фото: ДСНС України / Telegram
Фото: ДСНС України / Telegram
Фото: Дмитро Лунін / Полтавська ОДА / Telegram
Фото: Дмитро Лунін / Полтавська ОДА / Telegram
Фото: Дмитро Лунін / Полтавська ОДА / Telegram
Фото: Дмитро Лунін / Полтавська ОДА / Telegram
Фото: Дмитро Лунін / Полтавська ОДА / Telegram
Фото: Дмитро Лунін / Полтавська ОДА / Telegram
27 июня Россия нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, до объявления воздушной тревоги там находилось около 1 тыс. человек. Уже после сирены многие вышли из здания
, но в момент попадания ракеты там оставались и посетители, и продавцы, говорили очевидцы. В ТЦ в результате удара начался пожар
, часть конструкций обрушилась, сейчас продолжается спасательная операция
. Спасатели, тероборона и волонтеры работают и ночью, сообщил
глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. По его данным, жертвами атаки стали 13 мирных жителей
, в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям говорят
, что погибших 12, еще 59 человек обратились за помощью к врачам. Сколько людей оказалось под завалами, пока оценить невозможно, так же, как и назвать окончательное количество погибших, говорит Зеленский. По его мнению, в этом случае нужно быть готовыми, что число потерь будет большим. Атаку он считает одним из самых дерзких терактов в Европе. Фото с места происшествия опубликовали ГСЧС
и Лунин
.