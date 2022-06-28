Россия стала самой большой террористической организацией мира – Зеленский

"Соответствующая резолюция согласована комитетом Сената США, а юридическое решение может быть принято Государственным департаментом. И такое решение очевидно нужно, и его должен поддержать весь демократический мир. Я сказал об этом участникам состоявшегося в Германии саммита "Большой семерки", – сказал президент.

Он сообщил, что за время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия выпустила по Украине почти 2800 разных крылатых ракет.

"Количество авиабомб, снарядов реактивной артиллерии, бьющих по нашим городам, просто не поддается подсчету. Их сотни тысяч за четыре месяца войны. Это не что другое, как террор", – подчеркнул Зеленский.

Он говорил о сегодняшнем ракетном ударе РФ по торговому центру в Кременчуге Полтавской области и об обстреле Харькова, в результате которых погибли мирные люди.

"Российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира. Это и факт. И это должен быть юридический факт. И каждый в мире должен знать, что покупать или перевозить российскую нефть, сохранять связи с российскими банками, платить налоги и пошлины российскому государству – это давать деньги террористам", – добавил Зеленский.

Президент в очередной раз подчеркнул: Украине нужны системы противоракетной обороны.

"Люди в торговом центре в Кременчуге заслуживали на безопасность так же, как и люди в любом моле мира – где-то в Филадельфии, или в Тель-Авиве, или в торговой галерее где-то в Дрездене. Мир способен, а значит, должен остановить российский террор. И сейчас я уже могу это сказать – я услышал это от наших партнеров: Украина должна получить надежную противоракетную защиту, мы ожидаем поставок соответствующих систем", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)