Число жертв обстрела Харькова оккупантами увеличилось, пострадали четыре района города

"Сегодня враг обстрелял Немышлянский, Салтовский, Основянский и Киевский районы Харькова. К сожалению, есть погибшие – четыре человека. Пострадавших – 19, из них четыре ребенка", – написал он.
Глава обладминистрации отметил, что без обстрелов со стороны оккупантов в Харьковской области не проходит ни дня.
"Россияне продолжают терроризировать мирное население", – заявил Синегубов.
Он также рассказал, что сегодня в регионе с временно оккупированных территорий эвакуировали местных жителей.
"В общей сложности было эвакуировано 783 человека, среди них 218 детей", – объяснил Синегубов.
В Facebook советник главы Харьковского областного совета Наталья Попова сообщила о пяти жертвах и 22 раненых, пять из которых – дети.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ранее было известно о трех погибших и 15 раненых в результате обстрела Харькова 27 июня.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
В последнее время оккупанты регулярно обстреливают Харьков.
Также 27 июня оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области, в котором находились сотни мирных жителей. "Число жертв невозможно представить", – отметил президент Украины Владимир Зеленский.