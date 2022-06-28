Число жертв обстрела Харькова оккупантами увеличилось, пострадали четыре района города

"Сегодня враг обстрелял Немышлянский, Салтовский, Основянский и Киевский районы Харькова. К сожалению, есть погибшие – четыре человека. Пострадавших – 19, из них четыре ребенка", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что без обстрелов со стороны оккупантов в Харьковской области не проходит ни дня.

"Россияне продолжают терроризировать мирное население", – заявил Синегубов.

Он также рассказал, что сегодня в регионе с временно оккупированных территорий эвакуировали местных жителей.

"В общей сложности было эвакуировано 783 человека, среди них 218 детей", – объяснил Синегубов.

В Facebook советник главы Харьковского областного совета Наталья Попова сообщила о пяти жертвах и 22 раненых, пять из которых – дети.

Скриншот: Nataliia Popova / Facebook



Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ранее было известно о трех погибших и 15 раненых в результате обстрела Харькова 27 июня.