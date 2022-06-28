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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число жертв обстрела Харькова оккупантами увеличилось, пострадали четыре района города

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В Харькове растет число жертв
В Харькове растет число жертв
Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

Жертвами обстрела Харькова российскими оккупантами стали 27 июня четыре мирных жителя, сообщил в Telegrаm глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Сегодня враг обстрелял Немышлянский, Салтовский, Основянский и Киевский районы Харькова. К сожалению, есть погибшие – четыре человека. Пострадавших – 19, из них четыре ребенка", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что без обстрелов со стороны оккупантов в Харьковской области не проходит ни дня.

"Россияне продолжают терроризировать мирное население", – заявил Синегубов.

Он также рассказал, что сегодня в регионе с временно оккупированных территорий эвакуировали местных жителей.

"В общей сложности было эвакуировано 783 человека, среди них 218 детей", – объяснил Синегубов.

В Facebook советник главы Харьковского областного совета Наталья Попова сообщила о пяти жертвах и 22 раненых, пять из которых – дети.

Скриншот: Nataliia Popova / Facebook
Скриншот: Nataliia Popova / Facebook


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ранее было известно о трех погибших и 15 раненых в результате обстрела Харькова 27 июня.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

В последнее время оккупанты регулярно обстреливают Харьков.

Также 27 июня оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области, в котором находились сотни мирных жителей. "Число жертв невозможно представить", – отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Теги: Харьков, терроризм, война, раненые, вторжение, жертвы, дети, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, погибшие, Олег Синегубов
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