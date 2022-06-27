Оккупанты обстреляли Харьковскую область, есть информация о погибших и раненых в Харькове

"Россияне продолжают наносить удары по Харькову и области, в частности по [району Харькова] Северной Салтовке. По информации областного центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрелов – трое пострадавших гражданских", – говорится в сообщении.

В обладминистрации отметили, что информация еще обновляется, и призвали граждан не игнорировать сигналы тревоги.

В Facebook советник главы Харьковского областного совета Наталья Попова сообщила о жертвах.

"Обстрел Харькова россиянами. Предварительно 15 человек ранено. Среди раненых есть дети. Трое погибших. Точно не окончательное количество", – написала она.

Скриншот: Nataliia Popova / Facebook

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