Оккупанты обстреляли Харьковскую область, есть информация о погибших и раненых в Харькове

"Россияне продолжают наносить удары по Харькову и области, в частности по [району Харькова] Северной Салтовке. По информации областного центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрелов – трое пострадавших гражданских", – говорится в сообщении.
В обладминистрации отметили, что информация еще обновляется, и призвали граждан не игнорировать сигналы тревоги.
В Facebook советник главы Харьковского областного совета Наталья Попова сообщила о жертвах.
"Обстрел Харькова россиянами. Предварительно 15 человек ранено. Среди раненых есть дети. Трое погибших. Точно не окончательное количество", – написала она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
В последнее время оккупанты регулярно обстреливают Харьков.
26-го и 27 июня обстрелы украинской территории активизировались.
26 июня российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В частности, взрывы были в Харькове, Киеве, Черкасской области. Есть раненые и погибшие. Еще две ракеты оккупанты выпустили по Одесской области, но они были сбиты средствами ПВО.
27 июня оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области, в котором находились сотни мирных жителей. "Число жертв невозможно представить", отметил президент Украины Владимир Зеленский.