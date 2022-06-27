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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Харьковскую область, есть информация о погибших и раненых в Харькове

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Харьков и область регулярно обстреливается оккупантами
Харьков и область регулярно обстреливается оккупантами
Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

27 июня российские оккупанты обстреляли Харьков и область, проинформировала в Telegrаm областная военная администрация.

"Россияне продолжают наносить удары по Харькову и области, в частности по [району Харькова] Северной Салтовке. По информации областного центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрелов – трое пострадавших гражданских", – говорится в сообщении.

В обладминистрации отметили, что информация еще обновляется, и призвали граждан не игнорировать сигналы тревоги.

В Facebook советник главы Харьковского областного совета Наталья Попова сообщила о жертвах.

"Обстрел Харькова россиянами. Предварительно 15 человек ранено. Среди раненых есть дети. Трое погибших. Точно не окончательное количество", – написала она.

Скриншот: Nataliia Popova / Facebook
Скриншот: Nataliia Popova / Facebook

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

В последнее время оккупанты регулярно обстреливают Харьков.

26-го и 27 июня обстрелы украинской территории активизировались.

26 июня российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В частности, взрывы были в ХарьковеКиевеЧеркасской области. Есть раненые и погибшие. Еще две ракеты оккупанты выпустили по Одесской области, но они были сбиты средствами ПВО.

27 июня оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области, в котором находились сотни мирных жителей. "Число жертв невозможно представить", отметил президент Украины Владимир Зеленский.

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