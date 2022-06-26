Оккупанты снова обстреляли Чугуев, погибли мирные жители – мэр

"День не прошел для нашей общины без потерь: в результате сегодняшнего обстрела со стороны агрессора погибли двое наших жителей и один получил ранения. Также взрывы вызвали пожар", – написала она.

Мэр Чугуева призвала земляков "максимально ответственно относиться к своей безопасности", находиться в укрытиях или в непосредственной близости от них.

В комментарии Общественному Минаева уточнила, что погибшие – женщины, а раненый – мужчина.

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