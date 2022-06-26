Оккупанты снова обстреляли Чугуев, погибли мирные жители – мэр

"День не прошел для нашей общины без потерь: в результате сегодняшнего обстрела со стороны агрессора погибли двое наших жителей и один получил ранения. Также взрывы вызвали пожар", – написала она.
Мэр Чугуева призвала земляков "максимально ответственно относиться к своей безопасности", находиться в укрытиях или в непосредственной близости от них.
В комментарии Общественному Минаева уточнила, что погибшие – женщины, а раненый – мужчина.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Чугуевский район в последние дни оккупанты обстреливают регулярно. Это происходило, в частности, 25 июня, 23 июня, 21 июня.
15 июня Офис генпрокурора Украины сообщал, что в результате постоянных атак российских оккупантов в Харькове и Харьковской области с начала полномасштабного вторжения РФ погибло 760 мирных жителей, ранено более 1000.