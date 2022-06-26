ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты снова обстреляли Чугуев, погибли мирные жители – мэр

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Чугуев оккупанты обстреливают регулярно
Чугуев оккупанты обстреливают регулярно
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

26 июня в результате обстрела российскими оккупантами Чугуева Харьковской области погибли два мирных жителя. Об этом сообщила в Telegrаm мэр города Галина Минаева.

"День не прошел для нашей общины без потерь: в результате сегодняшнего обстрела со стороны агрессора погибли двое наших жителей и один получил ранения. Также взрывы вызвали пожар", – написала она.

Мэр Чугуева призвала земляков "максимально ответственно относиться к своей безопасности", находиться в укрытиях или в непосредственной близости от них.

В комментарии Общественному Минаева уточнила, что погибшие – женщины, а раненый – мужчина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Чугуевский район в последние дни оккупанты обстреливают регулярно. Это происходило, в частности, 25 июня, 23 июня, 21 июня.

15 июня Офис генпрокурора Украины сообщал, что в результате постоянных атак российских оккупантов в Харькове и Харьковской области с начала полномасштабного вторжения РФ погибло 760 мирных жителей, ранено более 1000.

Теги: Россия, пожар, война, Харьковская область, раненые, Чугуев, вторжение, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, женщины, погибшие, ранение, мужчины, мэр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Могилевская о Путине: Врага надо убивать – молча и наповал. И контрольный в голову. Я неплохо стреляю
  Могилевская о Путине: Врага надо убивать – молча и наповал. И контрольный в голову. Я неплохо стреляю
  "Такое ощущение, что жизнь ее побросала". Арестович оценил "Мисс Крым 2022" и рассмотрел вблизи ее тату на груди
  "Такое ощущение, что жизнь ее побросала". Арестович оценил "Мисс Крым 2022" и рассмотрел вблизи ее тату на груди
"Сексуальнее, чем самая сексуальная". Кардашян засветила фигуру в бикини во время плавания
"Сексуальнее, чем самая сексуальная". Кардашян засветила фигуру в бикини во время плавания
  Кондратюк о своем брате: На херсонских номерах машина приехала с ФСБшниками. Склоняли к работе на них. Но он сказал: "Я не буду"
  Кондратюк о своем брате: На херсонских номерах машина приехала с ФСБшниками. Склоняли к работе на них. Но он сказал: "Я не буду"
  Ведущая Надежда Матвеева рассказала, почему не отговаривала сына от решения пойти добровольцем на фронт
  Ведущая Надежда Матвеева рассказала, почему не отговаривала сына от решения пойти добровольцем на фронт
"Внимание, красотка", "Просто невероятно". 57-летняя Херли позировала на велосипеде в бикини
"Внимание, красотка", "Просто невероятно". 57-летняя Херли позировала на велосипеде в бикини
  Елена Зеленская ответила французскому телеканалу, почему не покинула Украину
  Елена Зеленская ответила французскому телеканалу, почему не покинула Украину
  Кондратюк: Арестович – это Дед Панас, который нравится не детям, а женщинам
  Кондратюк: Арестович – это Дед Панас, который нравится не детям, а женщинам
50-летняя принцесса Норвегии высказалась о бисексуальности своего 47-летнего жениха – темнокожего шамана
50-летняя принцесса Норвегии высказалась о бисексуальности своего 47-летнего жениха – темнокожего шамана
  Ведущая Матвеева о сестре из РФ: Она думала, что спасение – это приехать к ним. Я написала: "Ваши убивают наших людей и детей"
  Ведущая Матвеева о сестре из РФ: Она думала, что спасение – это приехать к ним. Я написала: "Ваши убивают наших людей и детей"
Российская актриса Хаматова: Россия сошла с ума 20 лет назад. Только я этого не понимала
Российская актриса Хаматова: Россия сошла с ума 20 лет назад. Только я этого не понимала
"Быть в состоянии сделать это в 96 лет – замечательно". Елизавета II вопреки советам врачей проехалась верхом на лошади – СМИ
"Быть в состоянии сделать это в 96 лет – замечательно". Елизавета II вопреки советам врачей проехалась верхом на лошади – СМИ
"Падшая Россия. Приняла эстафету после ...бнувшегося на пол попа". 54-летняя Валерия грохнулась на сцене. Видео
"Падшая Россия. Приняла эстафету после ...бнувшегося на пол попа". 54-летняя Валерия грохнулась на сцене. Видео
"Герой стальных историй". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко посвятила новый рисунок Ми-8, которые летали в осажденный Мариуполь
"Герой стальных историй". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко посвятила новый рисунок Ми-8, которые летали в осажденный Мариуполь
"Красавица", "Просто излучается доброта". Виталий Ким показал свою любовь
"Красавица", "Просто излучается доброта". Виталий Ким показал свою любовь
"Да, я здесь был очень давно, но пришло время действий". 38-летний Решетник заявил, что возобновил тренировки в зале
"Да, я здесь был очень давно, но пришло время действий". 38-летний Решетник заявил, что возобновил тренировки в зале
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Красавица", "Просто излучается доброта". Виталий Ким показал свою любовь (456109)
2
"Падшая Россия. Приняла эстафету после ...бнувшегося на пол попа". 54-летняя Валерия грохнулась на сцене. Видео (229507)
3
"Сидела в ресторане своего мужа и плакала от несправедливости". Демин рассказал о разговоре с Ани Лорак (185485)
4
"Огонь малая", "Красивая у вас девочка". Галкин показал Пугачеву в белом топе и мини-шортах (115833)
5
"Молит старуху с косой о скором визите". Кушанашвили рассказал, что сейчас происходит с Борисом Моисеевым (109550)
6
"Опять троллинг!" Арестович рассказал, когда Украину примут в ЕС (71916)
7
"Да, я здесь был очень давно, но пришло время действий". 38-летний Решетник заявил, что возобновил тренировки в зале (67471)
8
Michelle Andrade рассказала, кто еще из известных артистов, кроме нее, ушел от Потапа и Горовой (56721)
 
 
 
 