В Харьковской области в результате российских обстрелов 23 июня есть погибшие и раненые – ОВА

"В городе Чугуев – шесть раненых, из которых двое детей шести и девяти лет. В селе Большая Бабка Чугуевского района один человек получил ранения. В Золочеве Богодуховского района также ранен один гражданский. В результате обстрелов оккупантов пострадали два жителя села Андреевка Изюмского района. Два человека погибли в городе Балаклея Изюмского района", – говорится в сообщении.

В ОВА призвали жителей Харькова и Харьковской области не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Война России против Украины. Главное (обновляется)