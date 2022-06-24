В Харьковской области в результате российских обстрелов 23 июня есть погибшие и раненые – ОВА

"В городе Чугуев – шесть раненых, из которых двое детей шести и девяти лет. В селе Большая Бабка Чугуевского района один человек получил ранения. В Золочеве Богодуховского района также ранен один гражданский. В результате обстрелов оккупантов пострадали два жителя села Андреевка Изюмского района. Два человека погибли в городе Балаклея Изюмского района", – говорится в сообщении.
В ОВА призвали жителей Харькова и Харьковской области не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
В середине мая Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области. Однако с конца мая россияне снова активизировали обстрелы Харькова, используют, в частности, дальнобойные пушки "Пион", РСЗО "Ураган".
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты снова попытаются захватить Харьков.