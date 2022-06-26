Российские оккупанты разрушили в Харьковской области более 4 тыс. жилых домов – глава обладминистрации

"Оккупанты продолжают хаотичные обстрелы нашей области, терроризируя мирное население. [...] На сегодняшний день российская агрессия разрушила 4019 жилых домов в Харьковской области, 97 медицинских учреждений, 427 учебных заведений, 62 заведения культуры, 12 промышленных предприятий", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что по жилым районам и гражданским объектам враг бьет из реактивных систем залпового огня и использует ракеты.

"Ни одного дня не прошло без ударов оккупантов по Харьковской области. Так что не можем позволить себе расслабиться, каждое игнорирование тревоги может стоить жизни", – объяснил Синегубов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В ночь на 26 июня, по данным Синегубова, оккупанты обстреливали Холодногорский и Немышлянский районы Харькова, в результате чего два человека попали в больницу с ранениями.