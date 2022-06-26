Российские оккупанты разрушили в Харьковской области более 4 тыс. жилых домов – глава обладминистрации

"Оккупанты продолжают хаотичные обстрелы нашей области, терроризируя мирное население. [...] На сегодняшний день российская агрессия разрушила 4019 жилых домов в Харьковской области, 97 медицинских учреждений, 427 учебных заведений, 62 заведения культуры, 12 промышленных предприятий", – написал он.
Глава обладминистрации отметил, что по жилым районам и гражданским объектам враг бьет из реактивных систем залпового огня и использует ракеты.
"Ни одного дня не прошло без ударов оккупантов по Харьковской области. Так что не можем позволить себе расслабиться, каждое игнорирование тревоги может стоить жизни", – объяснил Синегубов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В ночь на 26 июня, по данным Синегубова, оккупанты обстреливали Холодногорский и Немышлянский районы Харькова, в результате чего два человека попали в больницу с ранениями.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты снова попытаются захватить Харьков.
15 июня Офис генпрокурора сообщил, что в результате постоянных атак российских оккупантов в Харькове и Харьковской области с начала полномасштабного вторжения РФ погибло 760 мирных жителей, ранено более 1000.