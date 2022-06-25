"Убежало человек 80". Украинская разведка опубликовала перехват жалобы оккупанта в Харьковской области

На записи оккупант жалуется, что его и ему подобных командование "кинули, как мясо" Фото: EPA (архив)

"Кто смог съ...баться – тот съ...бался. [...] Я уже думаю: руки в ноги, на х...й, и вперед, бл...дь. Отпуск не дают, пошли на х...й. Типа "наступление, какой отпуск"?.. Типа бабла не платят ни х...я, замены нет... А тут просто кинули, как мясо ...баное. Съ...балось уже человек 80. Нас осталось – сколько там? – человек шесть", – сказал один из оккупантов своему собеседнику.

Российский военный отметил, что его бронетранспортер сгорел вместе с "ключами и всем" остальным, а в другом подразделении было уничтожено неизвестно сколько человек, "там 300-х три человека осталось".

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