"Убежало человек 80". Украинская разведка опубликовала перехват жалобы оккупанта в Харьковской области

"Кто смог съ...баться – тот съ...бался. [...] Я уже думаю: руки в ноги, на х...й, и вперед, бл...дь. Отпуск не дают, пошли на х...й. Типа "наступление, какой отпуск"?.. Типа бабла не платят ни х...я, замены нет... А тут просто кинули, как мясо ...баное. Съ...балось уже человек 80. Нас осталось – сколько там? – человек шесть", – сказал один из оккупантов своему собеседнику.
Российский военный отметил, что его бронетранспортер сгорел вместе с "ключами и всем" остальным, а в другом подразделении было уничтожено неизвестно сколько человек, "там 300-х три человека осталось".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты снова попытаются захватить Харьков.