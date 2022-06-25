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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Убежало человек 80". Украинская разведка опубликовала перехват жалобы оккупанта в Харьковской области

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На записи оккупант жалуется, что его и ему подобных командование "кинули, как мясо"
На записи оккупант жалуется, что его и ему подобных командование "кинули, как мясо"
Фото: EPA (архив)

В Харьковской области из подразделений российских оккупантов массово убегают военные. Об этом свидетельствует перехват разговоров, опубликованный 25 июня в Fаcebook Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

"Кто смог съ...баться – тот съ...бался. [...] Я уже думаю: руки в ноги, на х...й, и вперед, бл...дь. Отпуск не дают, пошли на х...й. Типа "наступление, какой отпуск"?.. Типа бабла не платят ни х...я, замены нет... А тут просто кинули, как мясо ...баное. Съ...балось уже человек 80. Нас осталось – сколько там? – человек шесть", – сказал один из оккупантов своему собеседнику.

Российский военный отметил, что его бронетранспортер сгорел вместе с "ключами и всем" остальным, а в другом подразделении было уничтожено неизвестно сколько человек, "там 300-х три человека осталось".

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/videos/815034952816310/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты снова попытаются захватить Харьков.

Теги: Россия, война, военные, разведка, Харьковская область, агрессия, бронетранспортер, вторжение, наступление, война России против Украины, записи, войска, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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