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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская разведка считает, что массированные ракетные удары 25 июня – провокация РФ, чтобы втянуть Беларусь в войну

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Украинская разведка считает, что РФ продолжает попытки втянуть Беларусь в боевые действия против Украины
Украинская разведка считает, что РФ продолжает попытки втянуть Беларусь в боевые действия против Украины
Фото: mil.gov.ua

Ночью 25 июня россияне впервые нанесли авиационный удар по Украине непосредственно с территории Беларуси, заявили в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Сообщение опубликовано в Telegram ГУР.

В управлении отметили, что в ночь на 25 июня российские бомбардировщики нанесли массированный ракетно-бомбовый удар по территории Украины, работая с территории Беларуси.

"Для этого было задействовано шесть самолетов Ту-22М3, выполнивших пуски 12 крылатых ракет Х-22. Рубеж пуска – район города Петриков, недалеко от Мозыря, ориентировочно в 50–60 км от государственной границы Украины. Бомбардировщики взлетали из аэропорта Шайковка Калужской области РФ. Далее через территорию Калужской и Смоленской областей входили в воздушное пространство Беларуси. После пуска ракет возвращались в аэропорт Шайковка на территории РФ", – говорится в сообщении.

По информации разведки, удар наносился по Киевской, Черниговской, Сумской областям.

"Это первый случай проведения авиационного удара по Украине непосредственно с территории Беларуси. Сегодняшний обстрел напрямую связан с попытками кремлевских властей втянуть Беларусь в войну в Украине в качестве непосредственного участника", – заявили в ГУР Минобороны.

В разведке также напомнили, что, как стало известно 24 июня, на территорию белорусского Мозыря прибыли российские диверсионные группы, которые планируют подрыв в городе жилых домов, школы и больницы.

"Возможные провокации могут быть поданы как ответ Украины на проведенные авиаудары", – добавили в ГУР.

Ночью и утром 25 июня российские оккупанты выпустили около 20 ракет по поселку Десна в Черниговской области, около 24 ракет – по воинским частям и другим объектам в Житомирской области. Украинские военные и местные власти отмечали, что удары были нанесены с территории Беларуси. Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что в Беларуси фиксировали массовые запуски ракет с российских бомбардировщиков по Украине.

Также россияне ударили четыре ракетами по военному объекту в Яворовском районе Львовской области. По данным главы Львовской ОВА Максима Козицкого, этот удар был нанесен с Черного моря.

Кроме того, часть ракет сбила украинская ПВО.

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, бомбивших Украину. 

В конце мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".

Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня на заседании ставки верховного главнокомандующего относительно возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси поручил провести проверку готовности в четырех областях.

22 июня Беларусь начала мобилизационные учения в Гомельской области возле границы Украины.

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, Россия "фактически политически оккупировала Беларусь". Но, по его словам, сейчас там нет такой концентрации российских войск, какая была к 24 февраля.

Теги: Россия, Беларусь, самолет, авиация, самолеты, авиаудар, война России против Украины, ракеты, ракета, бомбардировщики, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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