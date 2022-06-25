Украинская разведка считает, что массированные ракетные удары 25 июня – провокация РФ, чтобы втянуть Беларусь в войну

Украинская разведка считает, что РФ продолжает попытки втянуть Беларусь в боевые действия против Украины Фото: mil.gov.ua

В управлении отметили, что в ночь на 25 июня российские бомбардировщики нанесли массированный ракетно-бомбовый удар по территории Украины, работая с территории Беларуси.

"Для этого было задействовано шесть самолетов Ту-22М3, выполнивших пуски 12 крылатых ракет Х-22. Рубеж пуска – район города Петриков, недалеко от Мозыря, ориентировочно в 50–60 км от государственной границы Украины. Бомбардировщики взлетали из аэропорта Шайковка Калужской области РФ. Далее через территорию Калужской и Смоленской областей входили в воздушное пространство Беларуси. После пуска ракет возвращались в аэропорт Шайковка на территории РФ", – говорится в сообщении.

По информации разведки, удар наносился по Киевской, Черниговской, Сумской областям.

"Это первый случай проведения авиационного удара по Украине непосредственно с территории Беларуси. Сегодняшний обстрел напрямую связан с попытками кремлевских властей втянуть Беларусь в войну в Украине в качестве непосредственного участника", – заявили в ГУР Минобороны.

В разведке также напомнили, что, как стало известно 24 июня, на территорию белорусского Мозыря прибыли российские диверсионные группы, которые планируют подрыв в городе жилых домов, школы и больницы.

"Возможные провокации могут быть поданы как ответ Украины на проведенные авиаудары", – добавили в ГУР.

Ночью и утром 25 июня российские оккупанты выпустили около 20 ракет по поселку Десна в Черниговской области, около 24 ракет – по воинским частям и другим объектам в Житомирской области. Украинские военные и местные власти отмечали, что удары были нанесены с территории Беларуси. Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что в Беларуси фиксировали массовые запуски ракет с российских бомбардировщиков по Украине.

Также россияне ударили четыре ракетами по военному объекту в Яворовском районе Львовской области. По данным главы Львовской ОВА Максима Козицкого, этот удар был нанесен с Черного моря.

Кроме того, часть ракет сбила украинская ПВО.