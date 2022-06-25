Украинская разведка считает, что массированные ракетные удары 25 июня – провокация РФ, чтобы втянуть Беларусь в войну

В управлении отметили, что в ночь на 25 июня российские бомбардировщики нанесли массированный ракетно-бомбовый удар по территории Украины, работая с территории Беларуси.
"Для этого было задействовано шесть самолетов Ту-22М3, выполнивших пуски 12 крылатых ракет Х-22. Рубеж пуска – район города Петриков, недалеко от Мозыря, ориентировочно в 50–60 км от государственной границы Украины. Бомбардировщики взлетали из аэропорта Шайковка Калужской области РФ. Далее через территорию Калужской и Смоленской областей входили в воздушное пространство Беларуси. После пуска ракет возвращались в аэропорт Шайковка на территории РФ", – говорится в сообщении.
По информации разведки, удар наносился по Киевской, Черниговской, Сумской областям.
"Это первый случай проведения авиационного удара по Украине непосредственно с территории Беларуси. Сегодняшний обстрел напрямую связан с попытками кремлевских властей втянуть Беларусь в войну в Украине в качестве непосредственного участника", – заявили в ГУР Минобороны.
В разведке также напомнили, что, как стало известно 24 июня, на территорию белорусского Мозыря прибыли российские диверсионные группы, которые планируют подрыв в городе жилых домов, школы и больницы.
"Возможные провокации могут быть поданы как ответ Украины на проведенные авиаудары", – добавили в ГУР.
Ночью и утром 25 июня российские оккупанты выпустили около 20 ракет по поселку Десна в Черниговской области, около 24 ракет – по воинским частям и другим объектам в Житомирской области. Украинские военные и местные власти отмечали, что удары были нанесены с территории Беларуси. Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что в Беларуси фиксировали массовые запуски ракет с российских бомбардировщиков по Украине.
Также россияне ударили четыре ракетами по военному объекту в Яворовском районе Львовской области. По данным главы Львовской ОВА Максима Козицкого, этот удар был нанесен с Черного моря.
Кроме того, часть ракет сбила украинская ПВО.
Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.
С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты, также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, бомбивших Украину.
В конце мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".
Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня на заседании ставки верховного главнокомандующего относительно возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси поручил провести проверку готовности в четырех областях.
22 июня Беларусь начала мобилизационные учения в Гомельской области возле границы Украины.
По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, Россия "фактически политически оккупировала Беларусь". Но, по его словам, сейчас там нет такой концентрации российских войск, какая была к 24 февраля.