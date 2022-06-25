ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ракетные удары сразу по трем областям, артобстрелы Харькова и Николаева. Сводка о ситуации в регионах от Офиса президента

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Оккупанты продолжают убивать людей, разрушать дома и гражданскую инфраструктуру в Украине
Оккупанты продолжают убивать людей, разрушать дома и гражданскую инфраструктуру в Украине
Фото: EPA

По Львовской, Житомирской и Черниговской областям сегодня утром оккупанты нанесли ракетные удары, в Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях – артобстрелы, города Донецкой и Луганской области продолжают страдать от авиаударов и артиллерии.

Об этом говорится в предоставленной СМИ, в том числе изданию "ГОРДОН", сводке Офиса президента о ситуации в регионах Украины по состоянию на 8.00 25 июня. 

"Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, в Закарпатье, Ровенщине, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Одесской, Тернопольской областях, на Кировоградщине, Черкасщине, Полтавщине, Сумщине, Киевщине", – сообщили в ОП.

Во Львовской области сегодня в 4.00 было нанесено несколько ракетных ударов по военному объекту в Яворовском районе. Две ракеты были сбиты. Информацию о последствиях и пострадавших еще уточняют, предварительно глава ОВА сообщил о четырех раненых.

В Житомирской области в результате многочисленных ракетных ударов в 4.15 зафиксированы незначительные повреждения объектов инфраструктуры. Есть предварительная информация об одном погибшем и одном раненом. 

В Черниговской области сегодня утром враг нанес массовый ракетный удар по поселку Десна. Есть разрушения инфраструктуры. Предварительно жертв нет. Информация уточняется.

В Хмельницкой области сегодня во время воздушной тревоги украинская ПВО сбила две ракеты. Обломки одной упали в лесу Каменец-Подольского района, другой – в саду в одной из территориальных общин Хмельницкого района. Погибших и травмированных нет. Повреждены окна и двери в нескольких жилых домах.

В Днепропетровской области враги снова обстреляли из артиллерии Криворожский район, граничащий с Херсонской областью. Под удар попали две общины – Широковская и Зеленодольская. Пострадала пожилая женщина.

В Харькове 24 июня российские снаряды попали по инфраструктуре в Киевском районе, горели офисные помещения. Также возник пожар в частном доме. Предварительно пострадавших нет.

Сегодня около 5.00 обстрелы возобновились в Чугуеве и Чугуевском районе Харьковской области. Горели частные дома и хозяйственные постройки. Госпитализировали 85-летнюю женщину. Всего за сутки в области ранены пять человек. Погиб один человек в Балаклее.

В Луганской области оккупанты атаковали промзону Северодонецка, пытались зайти в Лисичанск с юга и блокировать город. По Лисичанску нанесли авиаудар. Северодонецк и близлежащие села страдали от артиллерии. В районах Метелкино, Сиротино и Вороново российская армия ведет штурм, чтобы вытеснить украинских военных. В Лисичанске двое погибших, трое раненых, из них двое – дети.

В Донецкой области ночью продолжались артиллерийские и минометные обстрелы по позициям и населенным пунктам области. Зафиксированы артобстрелы по городам Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка, Авдеевка (ночью – центральной городской больницы, около 4.00 – центральной части города) и города Украинск. В течение суток обстрелы велись из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, РСЗО "Град", РСЗО "Ураган", произошел удар ракетой С-300.

По-прежнему под вражеским огнем Авдеевка (железнодорожная тяговая подстанция), Бахмут, Красногоровка (жилой сектор), Курахово (завод "Электросталь"), Украинск, пгт Гродовка, села Богдановка, Карловка, Первомайское, Южное. Погибли пятеро гражданских, четыре человека ранены.

Николаев сегодня утром подвергся многочисленным обстрелам. Информация о последствиях уточняется.

В Николаевской области продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской общине. Сегодня утром оккупанты обстреляли село Первомайское Первомайской общины, есть значительные разрушения зданий и электрического трансформатора. Около 6.50 зафиксированы прилеты в селе Константиновка Константиновской общины. Один человек ранен. Также сегодня утром было обстреляно село Лиманы Галицыновской общины. Последствия уточняются.

В Херсонской области жители уже 26 дней остаются без мобильной и интернет-связи. "С каждым днем ситуация только обостряется, в частности, становится все труднее снять пенсию и зарплату с карточек. Большое давление продолжается на педагогов и медиков... Херсонщина остается в критическом состоянии", – говорится в сводке. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска после ухода из северных регионов Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить Луганскую и Донецкую области. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины. При этом оккупанты ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят авиаудары мирные села и города.

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