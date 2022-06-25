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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ остановили наступление оккупантов на бахмутском направлении и не дали занять участок дороги Ясиноватая – Константиновка – Генштаб ВСУ

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ВСУ дали отпор оккупантам на направлении Васильевка Каменка
ВСУ дали отпор оккупантам на направлении Васильевка – Каменка
Фото: EPA

Украинские военные остановили наступление российских оккупантов в направлении Владимировка – Покровское на бахмутском направлении. Об этом 25 июня сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

"На бахмутском направлении украинские воины остановили наступление вражеской пехоты в сторону Владимировка – Покровское. После огневого воздействия противник отошел. Подразделениями из состава 5-й общевойсковой армии оккупанты ведут наступление в направлении Пилипчатино – Покровское, боевые действия продолжаются. В направлении Роты – Вершина враг продвинулся на 1 км", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на донецком направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на удержании занятых рубежей и проведении перегруппировки войск.

"На краматорском направлении [противник] активных действий не вел. Совершал огневое поражение наших подразделений из минометов и реактивной артиллерии в районах Райгородка и Стародубовки. На северодонецком направлении оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Лисичанск, Спорное и Волчеяровка. Нанесли авиаудар в районе Лисичанска, пытались блокировать город с юга. В целях вытеснения наших подразделений враг вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Метелкино, Сиротино и Вороново", – сообщили в Генштабе.

Также оккупанты пытались взять под контроль участок дороги Ясиноватая – Константиновка и вели бой в направлении Васильевка – Каменка.

"Наши защитники дали решительный отпор. Противник с потерями отступил", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

Теги: Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, ВСУ, война России против Украины, Бахмут
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