В Харькове оккупанты обстреляли спорткомплекс одного из вузов, есть разрушения – полиция

"Ночью под удары вражеских ракет и снарядов попали Харьков, село Циркуны, города Дергачи и Чугуев. Повреждены жилые дома, гаражи, в Харькове частично разрушены помещения спортивного комплекса вуза", – написал он.
По предварительной информации спасателей, раненых в результате обстрела нет.
"Около 00.26 ракета оккупантов попала в один из спортивных объектов в Киевском районе Харькова. Здание потерпело значительные разрушения, произошел пожар на площади 200 м. К его ликвидации были привлечены пять оперативных отделений ГСЧС. В 4.09 огонь удалось усмирить ", – сообщили в ГСЧС.
Тимошко также сообщил, что оккупанты в течение 23 июня били из РСЗО по Чугуеву, обстреляли из артиллерии Старый Салтов, села Одноробовка и Андреевка. В результате взрывов повреждения получили частные дома, хозяйственные строения и автомобили.
На этой неделе оккупанты усилили обстрелы Харькова и области, каждый день поступают сведения о погибших и раненых.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
В середине мая Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области. Однако с конца мая россияне снова активизировали обстрелы Харькова, используют, в частности, дальнобойные пушки "Пион", РСЗО "Ураган".
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты снова попытаются захватить Харьков.