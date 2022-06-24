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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове оккупанты обстреляли спорткомплекс одного из вузов, есть разрушения – полиция

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Спасателям пришлось тушить пожар в спорткомплексе одного из вузов Харькова после обстрела оккупантов
Спасателям пришлось тушить пожар в спорткомплексе одного из вузов Харькова после обстрела оккупантов
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

В результате ракетных обстрелов российской армии ночью 24 июня в Харькове поврежден спортивный комплекс одного из университетов, сообщил в Facebook руководитель полиции Харьковской области Владимир Тимошко.

"Ночью под удары вражеских ракет и снарядов попали Харьков, село Циркуны, города Дергачи и Чугуев. Повреждены жилые дома, гаражи, в Харькове частично разрушены помещения спортивного комплекса вуза", – написал он.

По предварительной информации спасателей, раненых в результате обстрела нет.

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"Около 00.26 ракета оккупантов попала в один из спортивных объектов в Киевском районе Харькова. Здание потерпело значительные разрушения, произошел пожар на площади 200 м. К его ликвидации были привлечены пять оперативных отделений ГСЧС. В 4.09 огонь удалось усмирить ", – сообщили в ГСЧС.

Тимошко также сообщил, что оккупанты в течение 23 июня били из РСЗО по Чугуеву, обстреляли из артиллерии Старый Салтов, села Одноробовка и Андреевка. В результате взрывов повреждения получили частные дома, хозяйственные строения и автомобили.

На этой неделе оккупанты усилили обстрелы Харькова и области, каждый день поступают сведения о погибших и раненых.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

В середине мая Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области. Однако с конца мая россияне снова активизировали обстрелы Харькова, используют, в частности, дальнобойные пушки "Пион", РСЗО "Ураган"

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты снова попытаются захватить Харьков.

Теги: Россия, Украина, Харьков, пожар, ГСЧС, полиция, Чугуев, вторжение, спасатели, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, разрушения, погибшие
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