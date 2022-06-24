В Харькове оккупанты обстреляли спорткомплекс одного из вузов, есть разрушения – полиция

Спасателям пришлось тушить пожар в спорткомплексе одного из вузов Харькова после обстрела оккупантов Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

"Ночью под удары вражеских ракет и снарядов попали Харьков, село Циркуны, города Дергачи и Чугуев. Повреждены жилые дома, гаражи, в Харькове частично разрушены помещения спортивного комплекса вуза", – написал он.

По предварительной информации спасателей, раненых в результате обстрела нет.

"Около 00.26 ракета оккупантов попала в один из спортивных объектов в Киевском районе Харькова. Здание потерпело значительные разрушения, произошел пожар на площади 200 м. К его ликвидации были привлечены пять оперативных отделений ГСЧС. В 4.09 огонь удалось усмирить ", – сообщили в ГСЧС.

Тимошко также сообщил, что оккупанты в течение 23 июня били из РСЗО по Чугуеву, обстреляли из артиллерии Старый Салтов, села Одноробовка и Андреевка. В результате взрывов повреждения получили частные дома, хозяйственные строения и автомобили.

На этой неделе оккупанты усилили обстрелы Харькова и области, каждый день поступают сведения о погибших и раненых.