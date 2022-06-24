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КУЛЬТУРА

Харьковский областной русский театр имени Пушкина сменит название – облсовет

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Коллектив русского драмтеатра имени Пушкина в Харькове предложил властям региона переименовать учреждение
Коллектив русского драмтеатра имени Пушкина в Харькове предложил властям региона переименовать учреждение
Фото: Харківська обласна рада / Facebook

С предложением о переименовании в Харьковский областной совет обратился коллектив театра, сообщает 23 июня в Facebook пресс-служба органа самоуправления.

"В связи с агрессией России против Украины, учитывая политику Министерства культуры и информационной политики по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации современной Украины, возникла необходимость переименования Харьковского академического русского драматического театра имени Пушкина в Харьковский академический драматический театр", – сообщили в облсовете.

Переименование, отмечается в сообщении, будет способствовать замене советского и российского наследия украинским, а также очищению общественного пространства от пропагандистских нарративов.

https://www.facebook.com/KharkovRegionalCouncil/posts/pfbid037G69wBbY8EemvnkDKzCPFSwWifrD1vnHBMr3Gyt6XvTRnYB6Cokj1RPYdTCRDSKal

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украине стартовала кампания по массовой дерусификации. В первую очередь речь о смене топонимов и демонтаже памятников российским деятелям.

В том числе под новую волну дерусификации попал классик русской литературы Александр Пушкин. Так, в Мукачево, Николаеве, Ужгороде и Тернополе демонтировали памятники поэту.

Демонтаж памятника Пушкину в Тернополе является лишь первым шагом, поскольку жители города требуют снять также памятники, связанные со Второй мировой войной, сообщил мэр Сергей Надал.

Группа экспертов при Министерстве образования и науки, куда входят школьные учителя, филологи, другие педагоги, рекомендовала изменить школьную программу по литературе, в частности, убрать из нее изучение творчества Пушкина и практически всех остальных русских писателей.

Украинская писательница Елена Павлова зарегистрировала на сайте президента Украины петицию с предложением, чтобы улицы, названные в честь Пушкина, переименовали в улицы Стивена Кинга. По состоянию на 23  июня предложение поддержали 4519 человек из 25 тыс. необходимых.

В то же время мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против переименования в городе улицы Пушкинской (не возражая против украинизации ряда других одесских топонимов). Как пояснил городской голова в комментарии изданию The New York Times 18 июня, его "беспокоит рост ненависти ко всему российскому".

Теги: литература, Россия, Украина, Харьков, культура, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Александр Пушкин, облсовет, переименование, Харьковский областной совет
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