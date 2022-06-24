Харьковский областной русский театр имени Пушкина сменит название – облсовет

"В связи с агрессией России против Украины, учитывая политику Министерства культуры и информационной политики по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации современной Украины, возникла необходимость переименования Харьковского академического русского драматического театра имени Пушкина в Харьковский академический драматический театр", – сообщили в облсовете.

Переименование, отмечается в сообщении, будет способствовать замене советского и российского наследия украинским, а также очищению общественного пространства от пропагандистских нарративов.