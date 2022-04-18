Серга: Пушкин – великий поэт. И, как все великое, Россия перемолола его

В ролике Серга подчеркнул, что обращается к украинцам, имеющим разные взгляды, но являющимся одной семьей.
"Это разговор внутри семьи", – отметил он.
Музыкант акцентировал внимание на том, что не стоит уничтожать труды немецкого поэта Гете и философов Иммануила Канта и Георга Вильгельма Фридриха Гегеля только потому, что они происходят из страны, породившей нацизм и Адольфа Гитлера.
"Если мы хотим выглядеть такими же орками, как большинство россиян сейчас, тогда давайте уничтожать [российскую культуру]!" – сказал он.
Серга в посте отметил, что считает украинскую культуру очень мощной благодаря своему влиянию на другие культуры и открытости для вдохновения ими.
"Пушкин – великий поэт. И как все великое, Россия перемолола его и оставила от него себе только тот концентрат, который через призму школьной программы доносила, – как поэта, познавшего широту русской души", – заявил музыкант.
Он добавил, что люди, изучавшие наследие Пушкина более подробно, могли ощутить "действительно широту русской души вместе с ее безмолвностью и жестокостью".
По мнению Серги, Пушкин на дуэли с Эдмоном Дантесом намеренно стрелял мимо, потому что ему было невыносимо жить в России.
Серга процитировал одно из не самых известных стихотворений Пушкина:
Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
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