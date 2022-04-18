Серга: Пушкин – великий поэт. И, как все великое, Россия перемолола его

Серга о российской культуре в Украине: Если мы хотим выглядеть такими же орками, как большинство россиян сейчас, тогда давайте уничтожать! Скриншот: thekolya / Instagram

В ролике Серга подчеркнул, что обращается к украинцам, имеющим разные взгляды, но являющимся одной семьей.

"Это разговор внутри семьи", – отметил он.

Музыкант акцентировал внимание на том, что не стоит уничтожать труды немецкого поэта Гете и философов Иммануила Канта и Георга Вильгельма Фридриха Гегеля только потому, что они происходят из страны, породившей нацизм и Адольфа Гитлера.

"Если мы хотим выглядеть такими же орками, как большинство россиян сейчас, тогда давайте уничтожать [российскую культуру]!" – сказал он.

Серга в посте отметил, что считает украинскую культуру очень мощной благодаря своему влиянию на другие культуры и открытости для вдохновения ими.

"Пушкин – великий поэт. И как все великое, Россия перемолола его и оставила от него себе только тот концентрат, который через призму школьной программы доносила, – как поэта, познавшего широту русской души", – заявил музыкант.

Он добавил, что люди, изучавшие наследие Пушкина более подробно, могли ощутить "действительно широту русской души вместе с ее безмолвностью и жестокостью".

По мнению Серги, Пушкин на дуэли с Эдмоном Дантесом намеренно стрелял мимо, потому что ему было невыносимо жить в России.

Серга процитировал одно из не самых известных стихотворений Пушкина:

Свободы сеятель пустынный,

Я вышел рано, до звезды;

Рукою чистой и безвинной

В порабощенные бразды

Бросал живительное семя —

Но потерял я только время,

Благие мысли и труды...

Паситесь, мирные народы!

Вас не разбудит чести клич.

К чему стадам дары свободы?

Их должно резать или стричь.

Наследство их из рода в роды

Ярмо с гремушками да бич.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Николай Серга (@thekolya)

Война России против Украины. Главное (обновляется)