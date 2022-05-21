В Николаеве демонтировали памятник Пушкину

По информации издания "Факты", демонтаж провели около 4.00. Бронзовую скульптуру убрали с помощью автокрана и увезли в неизвестном направлении.

Вечером мэр города Александр Сенкевич написал в Telegram, что демонтаж проводился коммунальными службами, а дальнейшую судьбу памятника определят после окончания войны в Украине.

"Друзья, спокойно, памятник Пушкину убрали коммунальные службы. Не нужны нам сейчас никакие сносы или вандализм. Горячих голов у нас хватает, но наша главная задача сегодня – победить! Давайте на этом сосредоточим все силы. После войны разберемся, что с ним делать!" – прокомментировал он.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень отметил в Facebook, что место этому памятнику – в краеведческом музее.

"После нашей победы будут приниматься решения – комплексно и взвешенно. Есть ученые, старейшины, общественность. Вспомните о них. Надумают – вернут. Земляки, не позорьтесь из-за памятников. Переименуйте наконец Московскую, отчеканьте имена героев, назовите главный проспект (бульвар) в честь добровольцев", – обратился он к украинцам.