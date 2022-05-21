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В Николаеве демонтировали памятник Пушкину

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Памятник Пушкину демонтировали утром 21 мая
Памятник Пушкину демонтировали утром 21 мая
Фото: Юрий Минин / Facebook

В Николаеве коммунальные службы демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину. Первым о демонтаже памятника сообщил в Facebook местный житель Юрий Минин и опубликовал фото с места, где ранее стоял памятник.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=413525340592194&id=100058041950002

По информации издания "Факты", демонтаж провели около 4.00. Бронзовую скульптуру убрали с помощью автокрана и увезли в неизвестном направлении.

Вечером мэр города Александр Сенкевич написал в Telegram, что демонтаж проводился коммунальными службами, а дальнейшую судьбу памятника определят после окончания войны в Украине.

"Друзья, спокойно, памятник Пушкину убрали коммунальные службы. Не нужны нам сейчас никакие сносы или вандализм. Горячих голов у нас хватает, но наша главная задача сегодня – победить! Давайте на этом сосредоточим все силы. После войны разберемся, что с ним делать!" – прокомментировал он.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень отметил в Facebook, что место этому памятнику – в краеведческом музее.

"После нашей победы будут приниматься решения – комплексно и взвешенно. Есть ученые, старейшины, общественность. Вспомните о них. Надумают – вернут. Земляки, не позорьтесь из-за памятников. Переименуйте наконец Московскую, отчеканьте имена героев, назовите главный проспект (бульвар) в честь добровольцев", – обратился он к украинцам.

https://www.facebook.com/taras.kremin/posts/5665048480190382

Контекст:

После начала вторжения России в ряде городов Украины начали проводить массовую дерусификацию: переименовывать улицы и сносить памятники, связанные с РФ.

В частности, 7 апреля в Мукачево Закарпатской области демонтировали памятник Пушкину. 8-го и 9 апреля это произошло в Ужгороде и Тернополе.

Теги: памятник, Николаев, скульптура, Александр Пушкин, Александр Сенкевич, Тарас Кремень
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