  Morgenshtern: Если бы Пушкин жил в наше время, он бы сказал обо мне: "Красава, гений"

Morgenshtern заявил, что сам является автором текстов к своим песням Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Morgenshtern заявил, что сам является автором текстов к своим песням.

Журналист процитировал трек Pablo, а Morgenshtern экспромтом исполнил отрывок из этой песни.

Затем Гордон процитировал трек Cadillac:

"Пау-пау, попал по тушке.

На мне ща две подушки.

Bitch, я вишу, как молодой Пушкин".

Журналист спросил, что сказал бы Пушкин, услышав эти тексты.

"Если бы он до сих пор жил и понимал современный мир, он бы сказал: "Красава, гений". Но в то время он бы ни х...я не понял", – заявил Morgenshtern.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube