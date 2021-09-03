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Morgenshtern: Самая дорогая реклама со мной стоила чуть больше $1 млн

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Morgenshtern: Первое на&hellip;балово, которое я прорекламировал, это были какие-то кейсы
Morgenshtern: Первое на…балово, которое я прорекламировал, – это были какие-то кейсы
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский рэпер Morgenshtern заявил, что самая дорогая реклама с его участием стоила больше $1 млн. Об этом он рассказал основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону в интервью, которое записали в Стамбуле.

"Самая моя дорогая реклама – не буду говорить, какая, думаю, ребята поймут – стоила 100 млн руб., чуть больше $1 млн… Что, бл…ть? Я сам не верю, что говорю это... А первое на…балово, которое я прорекламировал, – это были какие-то кейсы. И я их прорекламировал за 2,5 тыс. руб. А теперь – 100 млн руб. за ах…ительную рекламу", – отметил рэпер.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Алишер Моргенштерн (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой. 

Известность пришла к Morgenshtern в 2018 году, тогда он записывал пародии на популярных музыкальных исполнителей и выкладывал в YouTube (проект назывался "#ИзиРеп"). 

В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.

На сегодняшний день на YouTube-канал музыканта подписано 11,2 млн человек. Самое популярное видео на канале – клип на песню Cadillac, его просмотрели 128 млн раз. 

По итогам 2020 года три видео с Morgenshtern – интервью рэпера российскому журналисту Юрию Дудю и клипы Cadillac и El Problema – вошли в топ самых просматриваемых роликов в украинском сегменте YouTube. 

В 2021 году с состоянием $7,4 млн музыкант занял вторую строчку в рейтинге Forbes "50 самых успешных звезд России" (место в рейтинге зависело не только от доходов звезд, но и от их популярности – упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в поисковиках и количества подписчиков в Instagram и YouTube).

Morgenshtern запрещен въезд в Украину. Он включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В СБУ объяснили, что причиной такого решения стали пропаганда наркотиков, насилия и жестокости. Morgenshtern подал иск в суд, требуя исключить его из списка персон нон грата в Украине.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, доходы, рэпер, Morgenshtern
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