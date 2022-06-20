Без Булгакова, Пушкина и Лермонтова. Как может измениться школьная программа в Украине

В Украине могут изъять из школьной программы всех российских писателей Фото: depositphotos.com

Группа экспертов рекомендовала:

изъять из учебников басни Ивана Крылова, рассказы Антона Чехова, былины "Илья Муромец и Соловей-Разбойник", повесть Василия Быкова "Альпийская баллада", где речь идет о советских военнопленных;

в седьмом классе не изучать Александра Пушкина, а вместо этого читать больше Роберта Бернса, Иоганна Гете, Генриха Гейне и Адама Мицкевича;

вычеркнуть из программы "Пурпурные паруса" Александра Грина;

вместо Пушкина и Михаила Лермонтова в девятом классе больше изучать творчество Шарлотты Бронте, Джейн Остин, Джозефа Конрада и Виктора Гюго;

не изучать в восьмом классе "Собачье сердце" Михаила Булгакова. Эксперты считают, что произведение слишком тяжелое для школьников из-за сложного исторического контекста;

удалить из списков дополнительного чтения "Человек-амфибия" Александра Беляева, "Белый Бим Черное Ухо" Гавриила Троепольского, "Три толстяка" Юрия Олеши, "Мцыри" Лермонтова, "Горе от ума" Александра Грибоедова, "Бабий Яр" Анатолия Кузнецова. Вместо этого предлагается почитать "Гарри Поттера и тайную комнату" Джоан Роулинг, "Томасину" Пола Геллико, "Эмиль и детективы" Эриха Кестнера и других;

в 10-м классе не читать "Алхимика" Паоло Коэльо, который был в программе с 2017 года, так как произведение тяжелое для восприятия подростков. Сам Коэльо после начала войны написал в своем Twitter, что "украинский кризис – это удобная отмазка для русофобии";

не включать в списки дополнительной литературы произведения Федора Достоевского, в том числе "Идиот", "Преступление и наказание", "Братья Карамазовы", Льва Толстого – "Анна Каренина", "Война и мир". А также Чехова, Ивана Бунина, Сергея Есенина, Николая Гумилева, "12 стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Николая Некрасова, Александра Куприна, Андрея Тарковского, Марины Цветаевой;

не читать стихи Анны Ахматовой, Александра Блока, Владимира Маяковского, Бориса Пастернака;

вместо "Мастера и Маргариты" Булгакова в 11-м классе больше учить "Чуму" Альбера Камю;

творчество Таила Халилова, современного крымскотатарского писателя, перенести в украинскую литературу и то же сделать с Николаем Гоголем.

Вместе с тем, как отмечает "BBC Україна", все это только рекомендации, с которыми еще должно ознакомиться министерство и решить, обновлять ли обучающие программы.

"Когда будет приказ МОН, тогда можно будет говорить о том, что решение принято. Эта группа не может приказать внести кому-то изменения, это промежуточное решение, которое должно утвердить МОН", – объясняет главный редактор сайта "Новая украинская школа" Виктория Топол.

Нардеп, член комитета Рады по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук в своем Instagram объяснил важность инициативы по смене школьной программы.

"Больше половины программы "Зарубежной литературы" с шестого по 11-й класс в Украине составляли российские писатели. Культурный фронт – это soft power России и то, что нам с детства навязывали великую российскую литературу и мы должны ее изучать. Это один из элементов гибридной войны и маркировка "русского мира", – отметил он.

Он также добавил, что это поможет разгрузить учебную программу, так как было фактически невозможно прочитать все внесенные в программу произведения.