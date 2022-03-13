Коэльо назвал войну в Украине "кризисом" и "удобным поводом для русофобии" – и в сети его "отправили" по курсу русского военного корабля

"Украинский кризис – удобный повод для русофобии. Я был во Львове, Киеве, Одессе, Ялте, Чернобыле (Украина). Я проехал 10 тыс. км на поезде от Москвы до Владивостока (Россия). Да, идет война, не нужно винить простой народ", – написал он в публикации.

Ukraine crisis a convenient excuse for Russophobia — Paulo Coelho (@paulocoelho) March 11, 2022

Пользователей сети возмутило высказывание Коэльо, и в большинстве комментариев они "отправили" его по курсу русского военного корабля.

"В Украине идет полномасштабная война. Мирных жителей убивают российские солдаты. Детей убивают. Обстреливаются жилые дома и медицинские учреждения. Они захватили наши АЭС. Это геноцид украинской нации. Как мы должны реагировать?" – отреагировала пользователь Радіостейша.

"Российский военный корабль знаешь? Иди с ним в фарватере", – прокомментировала пост пользователь Лисуня.

"В Украине нет кризиса, в Украине настоящий геноцид!" – ответил на публикацию писателя Onkel Robert.

"Стыдно, когда войну в 2022 году называют кризисом. Стыдно, когда игнорируют то, что Россия напала на более чем в 20 раз меньшую страну. Павлик, иди за кораблем", – написал пользователь kohuch.

Война России против Украины. Главное (обновляется)