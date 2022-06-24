Российские оккупанты "анонсировали" подрыв детской больницы в Харькове

В РФ утверждают якобы здание больницы заминировано и "неонацисты" планируют ее взорвать Фото: Харківська обласна дитяча клінічна лікарня 1 / Facebook

Россияне заявили, что украинские военные якобы под угрозой расстрела насильно привозят медицинский персонал и больных детей из других медицинских учреждений города в "первую детскую городскую больницу Харькова по улице Клочковской". При этом оккупанты допустили ошибку даже в названии заведения, так как по этой улице находится областная, а не городская больница.

В РФ утверждают якобы здание больницы заминировано и "неонацисты" планируют ее взорвать, когда РФ начнет обстреливать Харьков из артиллерии.

Захватчики также пишут, что для подготовки фото- и видеоматериала в Харьков уже прибыли корреспонденты ведущих западных информационных агентств.