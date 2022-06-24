Российские оккупанты "анонсировали" подрыв детской больницы в Харькове

Россияне заявили, что украинские военные якобы под угрозой расстрела насильно привозят медицинский персонал и больных детей из других медицинских учреждений города в "первую детскую городскую больницу Харькова по улице Клочковской". При этом оккупанты допустили ошибку даже в названии заведения, так как по этой улице находится областная, а не городская больница.
В РФ утверждают якобы здание больницы заминировано и "неонацисты" планируют ее взорвать, когда РФ начнет обстреливать Харьков из артиллерии.
Захватчики также пишут, что для подготовки фото- и видеоматериала в Харьков уже прибыли корреспонденты ведущих западных информационных агентств.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
В середине мая Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области. Однако с конца мая россияне снова активизировали обстрелы Харькова, используют, в частности, дальнобойные пушки "Пион", РСЗО "Ураган".
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты снова попытаются захватить Харьков.