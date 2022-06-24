В Харькове с крыши многоэтажки сняли авиабомбу весом в полтонны

Бомба пролежала на крыше дома в Северной Салтовке около трех месяцев Фото: suspilne.media

"Это фугасная авиационная бомба [весом] 500 кг. Находится здесь ориентировочно с 19 марта. 20 марта из нее были изъяты взрывники, она в безопасном состоянии", – отметил Овчарук.

Бомба пролежала на крыше дома на Северной Салтовке около трех месяцев, поскольку из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов пиротехники не могли ее забрать.

По словам Овчарука, если бы бомба взорвалась, это привело бы к значительным разрушениям. "Думаю, этого подъезда до половины не было бы, это точно", – сказал он.

Представитель ГСЧС также добавил, что с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину в Харькове изъяли три подобные бомбы.

"Это авиационная бомба, которая сбрасывается с самолета по конкретному объекту. Нет версий, почему [эту сбросили] именно сюда. Им без разницы, куда валить", – резюмировал Овчарук.

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