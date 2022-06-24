В Харькове с крыши многоэтажки сняли авиабомбу весом в полтонны

"Это фугасная авиационная бомба [весом] 500 кг. Находится здесь ориентировочно с 19 марта. 20 марта из нее были изъяты взрывники, она в безопасном состоянии", – отметил Овчарук.
Бомба пролежала на крыше дома на Северной Салтовке около трех месяцев, поскольку из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов пиротехники не могли ее забрать.
По словам Овчарука, если бы бомба взорвалась, это привело бы к значительным разрушениям. "Думаю, этого подъезда до половины не было бы, это точно", – сказал он.
Представитель ГСЧС также добавил, что с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину в Харькове изъяли три подобные бомбы.
"Это авиационная бомба, которая сбрасывается с самолета по конкретному объекту. Нет версий, почему [эту сбросили] именно сюда. Им без разницы, куда валить", – резюмировал Овчарук.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
В середине мая Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области. Однако с конца мая россияне снова активизировали обстрелы Харькова, используют, в частности, дальнобойные пушки "Пион", РСЗО "Ураган".
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты снова попытаются захватить Харьков.