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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове с крыши многоэтажки сняли авиабомбу весом в полтонны

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Бомба пролежала на крыше дома в Северной Салтовке около трех месяцев
Бомба пролежала на крыше дома в Северной Салтовке около трех месяцев
Фото: suspilne.media

В Харькове с крыши девятиэтажного жилого дома сняли российскую авиабомбу. Об этом 23 июня Общественному рассказал начальник группы пиротехнических и специальных водолазных работ ГСЧС Украины Игорь Овчарук.

"Это фугасная авиационная бомба [весом] 500 кг. Находится здесь ориентировочно с 19 марта. 20 марта из нее были изъяты взрывники, она в безопасном состоянии", – отметил Овчарук.

Бомба пролежала на крыше дома на Северной Салтовке около трех месяцев, поскольку из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов пиротехники не могли ее забрать.

По словам Овчарука, если бы бомба взорвалась, это привело бы к значительным разрушениям. "Думаю, этого подъезда до половины не было бы, это точно", – сказал он.

Представитель ГСЧС также добавил, что с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину в Харькове изъяли три подобные бомбы.

"Это авиационная бомба, которая сбрасывается с самолета по конкретному объекту. Нет версий, почему [эту сбросили] именно сюда. Им без разницы, куда валить", – резюмировал Овчарук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

В середине мая Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области. Однако с конца мая россияне снова активизировали обстрелы Харькова, используют, в частности, дальнобойные пушки "Пион", РСЗО "Ураган"

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты снова попытаются захватить Харьков.

Теги: Россия, Украина, Харьков, ГСЧС, авиация, обстрелы, война России против Украины, бомба
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