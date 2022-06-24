В результате обстрелов Николаевской области 23 июня есть погибший и раненые – ОВА

Днем оккупанты атаковали Николаев тремя крылатыми ракетами наземного базирования. Ранения получил один мирный житель.

"Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины [Баштанского района]. В результате вчерашних ночных обстрелов поселка городского типа Березнеговатое повреждены четыре жилых дома и хозяйственные здания. Информация о пострадавших уточняется. Ночью, 23 июня, были обстрелы в Широковской общине. Разрушены склады сельскохозяйственных предприятий. По предварительной информации, пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Также российские войска обстреливали Николаевский район.

"23 июня, около 20.00 в результате обстрелов села Новониколаевка Первомайской общины один человек погиб, четыре получили ранения. Разрушен один дом, другие жилые дома повреждены. Также вчера, 23 июня, на территории Парутинского старостинского округа Куцурубской общины в 11.30 зафиксированы обстрелы. Без жертв", – сообщили в ОВА.

В пресс-службе отметили, что утром 24 июня взрывы были слышны в Николаеве. Также утром были обстрелы села Гороховка Воскресенской общины.

"Зафиксировано возгорание. Информация о последствиях уточняется", – говорится в сообщении.

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