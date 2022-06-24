В результате обстрелов Николаевской области 23 июня есть погибший и раненые – ОВА

Днем оккупанты атаковали Николаев тремя крылатыми ракетами наземного базирования. Ранения получил один мирный житель.
"Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины [Баштанского района]. В результате вчерашних ночных обстрелов поселка городского типа Березнеговатое повреждены четыре жилых дома и хозяйственные здания. Информация о пострадавших уточняется. Ночью, 23 июня, были обстрелы в Широковской общине. Разрушены склады сельскохозяйственных предприятий. По предварительной информации, пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Также российские войска обстреливали Николаевский район.
"23 июня, около 20.00 в результате обстрелов села Новониколаевка Первомайской общины один человек погиб, четыре получили ранения. Разрушен один дом, другие жилые дома повреждены. Также вчера, 23 июня, на территории Парутинского старостинского округа Куцурубской общины в 11.30 зафиксированы обстрелы. Без жертв", – сообщили в ОВА.
В пресс-службе отметили, что утром 24 июня взрывы были слышны в Николаеве. Также утром были обстрелы села Гороховка Воскресенской общины.
"Зафиксировано возгорание. Информация о последствиях уточняется", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале войны ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.
16 марта глава Николаевской областной государственной (военной) администрации Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снигиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.
Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.
22 июня российские оккупанты выпустили семь ракет по Николаеву, в результате чего в городе произошли пожары.