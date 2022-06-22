Российские оккупанты выпустили семь ракет по Николаеву, пожары видны даже за чертой города

"Прервал инспекцию в районе. Возвращаюсь в город. Удар по городу семью ракетами", – написал глава ОВА.

Как сообщает николаевское издание "Преступности.НЕТ", первые взрывы в городе прозвучали около 11.00.

В местах попадания вражеских ракет начались пожары, которые видны даже за чертой города.

В результате атаки на Николаев повреждены объекты инфраструктуры, в том числе портовой отрасли, а также жилые дома.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале войны ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.

16 марта глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снигиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.

Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.