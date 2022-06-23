Информация о погибшем в результате ракетного удара оккупантов по Николаеву не подтвердилась – мэр

Оккупанты выпустили по Николаеву семь ракет. Данные о жертвах не подтвердились, погибших нет Фото: ДСНС України / Telegram

"К счастью, информация о погибшем во время сегодняшних ракетных ударов не подтвердилась", – написал он.

Сенкевич обратил внимание на то, что вечером в городе снова объявлена воздушная тревога, и призвал горожан к осторожности.

22 июня российские оккупанты выпустили семь ракет по Николаеву, в результате чего в городе произошли пожары. По предварительным данным, которые днем обнародовал Сенкевич, в результате удара погиб один человек, еще двое получили ранения.