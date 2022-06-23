Информация о погибшем в результате ракетного удара оккупантов по Николаеву не подтвердилась – мэр

"К счастью, информация о погибшем во время сегодняшних ракетных ударов не подтвердилась", – написал он.
Сенкевич обратил внимание на то, что вечером в городе снова объявлена воздушная тревога, и призвал горожан к осторожности.
22 июня российские оккупанты выпустили семь ракет по Николаеву, в результате чего в городе произошли пожары. По предварительным данным, которые днем обнародовал Сенкевич, в результате удара погиб один человек, еще двое получили ранения.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале войны ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.
16 марта глава Николаевской областной государственной (военной) администрации Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снигиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.
Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.