Обстрелы Николаевской области. За минувшие сутки ранения получили 18 человек

Российские захватчики обстреляли жилые кварталы Николаева, а также общины Баштанского и Николаевского районов Фото: ДСНС України / Telegram

Захватчики обстреляли жилые кварталы Николаева, а также общины Баштанского и Николаевского районов.

"В частности, под обстрелы попали Широковская, Березнеговатская, Ингульская, Куцурубская, Очаковская, Радсадовская, Воскресенская и Первомайская общины. Среди повреждений – дома, школы, социальные и промышленные объекты. К сожалению, есть погибшие и раненые", – написала Замазеева.

Количество жертв обстрелов она не уточнила.

"Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь. В общей сложности по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 274 гражданина, которые пострадали от атак оккупантов на Николаевскую область. Еще 51 пострадавший получил помощь амбулаторно", – отметила Замазеева.

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