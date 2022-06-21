В результате обстрела Николаевской области 15 человек получили ранения

"Вчера досталось общинам Баштанского и Николаевского районов. В частности, под обстрелы попали Широковская, Березнеговатская, Галицыновская, Первомайская и Очаковская общины", – написала Замазеева.

За минувшие сутки в Николаевской области в результате обстрелов со стороны российских захватчиков ранения получили 15 человек.

Помимо этого, сегодня утром враг ударил по Николаеву.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

"В общей сложности по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 289 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевскую область. Еще 98 пострадавших получили помощь амбулаторно", – отметила Замазеева.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале войны ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.

16 марта глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снигиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.

Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.