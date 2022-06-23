Один погибший, двое раненых и весь город в черном дыму. Мэр Николаева рассказал о последствиях ракетного обстрела

Он отметил, что информация о жертвах и пострадавших уточняется.

"Пострадали два частных предприятия, на территории которых находились горюче-смазочные материалы и так далее. Одна школа пострадала – выбиты окна, повреждена крыша. Пять многоэтажек – у них выбиты двери в подъезд, окна, в общем, полный комплект", – сказал Сенкевич.

По его словам, в результате попадания ракеты в одно из предприятий произошло возгорание материалов и сейчас почти весь город находится в черном дыму. Потушить этот пожар невозможно, поэтому необходимо дождаться, пока горючие материалы догорят сами.

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