Один погибший, двое раненых и весь город в черном дыму. Мэр Николаева рассказал о последствиях ракетного обстрела

Он отметил, что информация о жертвах и пострадавших уточняется.
"Пострадали два частных предприятия, на территории которых находились горюче-смазочные материалы и так далее. Одна школа пострадала – выбиты окна, повреждена крыша. Пять многоэтажек – у них выбиты двери в подъезд, окна, в общем, полный комплект", – сказал Сенкевич.
По его словам, в результате попадания ракеты в одно из предприятий произошло возгорание материалов и сейчас почти весь город находится в черном дыму. Потушить этот пожар невозможно, поэтому необходимо дождаться, пока горючие материалы догорят сами.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
22 июня российские оккупанты выпустили семь ракет по Николаеву, в результате чего в городе произошли пожары.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале войны ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.
16 марта глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снигиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.
Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.