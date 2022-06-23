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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Николаева сообщил о мощных взрывах в городе

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22 июня российские оккупанты выпустили семь ракет по Николаеву, в результате чего в городе произошли пожары
22 июня российские оккупанты выпустили семь ракет по Николаеву, в результате чего в городе произошли пожары
Фото: ДСНС України / Telegram

Российские оккупанты 23 июня обстреляли Николаев. Об этом в Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"В Николаеве раздаются мощные взрывы. Пройдите в укрытие. Будьте максимально осторожны!" – призвал Сенкевич.

Он отметил, что в городе объявлена угроза артиллерийского обстрела.

Информацию о пострадавших и повреждении объектов инфраструктуры Сенкевич не предоставил.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале войны ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.

16 марта глава Николаевской областной государственной (военной) администрации Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снигиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.

Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.

22 июня российские оккупанты выпустили семь ракет по Николаеву, в результате чего в городе произошли пожары.

Теги: Россия, Украина, Николаев, обстрелы, война России против Украины, Александр Сенкевич, российские оккупанты
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