РФ снова нанесла ракетный удар по югу. Над Одесской областью сбили две ракеты, в Николаеве – попадания в объекты инфраструктуры

Об этом проинформировала пресс-служба оперативного командования "Юг".
"Николаев снова атакован тремя крылатыми ракетами наземного базирования с оккупированной территории Херсонской области. Попадание произошло в производственную и социальную инфраструктуру города, ранен один гражданский, подробности уточняются. По Одесской области ударили еще две крылатые ракеты, которые успешно ликвидированы силами противовоздушной обороны", – сказано в релизе ОК, опубликованном в Telegram-канале Одесского горсовета.
Как отмечал спикер Одесской областной государственной военной администрации, за прошлые сутки система ПВО тоже сбила две крылатые ракеты над областью.
По Николаеву оккупанты вчера выпустили семь ракет, в городе возникли пожары, есть пострадавшие.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Массированный ракетный удар российские оккупанты нанесли по югу Украины и 20 июня – они выпустили по Николаеву, Одессе и Очакову 14 ракет за три часа.