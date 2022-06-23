РФ снова нанесла ракетный удар по югу. Над Одесской областью сбили две ракеты, в Николаеве – попадания в объекты инфраструктуры

В Николаеве ракеты попали в объекты инфраструктуры (на фото – последствия вчерашнего обстрела города) Фото: Сєнкевич Online / Telegram

Об этом проинформировала пресс-служба оперативного командования "Юг".

"Николаев снова атакован тремя крылатыми ракетами наземного базирования с оккупированной территории Херсонской области. Попадание произошло в производственную и социальную инфраструктуру города, ранен один гражданский, подробности уточняются. По Одесской области ударили еще две крылатые ракеты, которые успешно ликвидированы силами противовоздушной обороны", – сказано в релизе ОК, опубликованном в Telegram-канале Одесского горсовета.

Как отмечал спикер Одесской областной государственной военной администрации, за прошлые сутки система ПВО тоже сбила две крылатые ракеты над областью.

По Николаеву оккупанты вчера выпустили семь ракет, в городе возникли пожары, есть пострадавшие.

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