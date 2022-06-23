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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ снова нанесла ракетный удар по югу. Над Одесской областью сбили две ракеты, в Николаеве – попадания в объекты инфраструктуры

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В Николаеве ракеты попали в объекты инфраструктуры (на фото последствия вчерашнего обстрела города)
В Николаеве ракеты попали в объекты инфраструктуры (на фото – последствия вчерашнего обстрела города)
Фото: Сєнкевич Online / Telegram

Россия днем 23 июня нанесла новый ракетный удар по югу Украины – три крылатые ракеты были выпущены по Николаеву, еще две – по Одесской области.

Об этом проинформировала пресс-служба оперативного командования "Юг". 

"Николаев снова атакован тремя крылатыми ракетами наземного базирования с оккупированной территории Херсонской области. Попадание произошло в производственную и социальную инфраструктуру города, ранен один гражданский, подробности уточняются. По Одесской области ударили еще две крылатые ракеты, которые успешно ликвидированы силами противовоздушной обороны", – сказано в релизе ОК, опубликованном в Telegram-канале Одесского горсовета.

Как отмечал спикер Одесской областной государственной военной администрации, за прошлые сутки система ПВО тоже сбила две крылатые ракеты над областью. 

По Николаеву оккупанты вчера выпустили семь ракет, в городе возникли пожары, есть пострадавшие

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Массированный ракетный удар российские оккупанты нанесли по югу Украины и 20 июня – они выпустили по Николаеву, Одессе и Очакову 14 ракет за три часа.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Одесса, Николаев, ПВО, Одесская область, Одесская ОГА, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, инфраструктура, крылатая ракета, российские оккупанты, Сергей Братчук
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