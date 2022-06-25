Украинская ПВО сбила около 10 ракет, которые летели в сторону Житомирской области утром – глава ОВА

"Сегодня утром во время массированного ракетного обстрела Житомирщины российскими самолетами со стороны Беларуси наши защитники сбили около 10 ракет, целившихся по объектам инфраструктуры области", – заявил он.
Бунечко призвал жителей региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги и прятаться в укрытия.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Около 4.30 российские оккупанты обстреляли военные объекты рядом с Житомиром. Бунечко сообщал, что зафиксированы незначительные разрушения военной инфраструктуры. Один военнослужащий погиб, один получил ранение.