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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская ПВО сбила около 10 ракет, которые летели в сторону Житомирской области утром – глава ОВА

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Ряд ракет сбила украинская ПВО
Ряд ракет сбила украинская ПВО
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Во время массированного обстрела российскими оккупантами Житомирской области ПВО сбила около 10 ракет. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Виталий Бунечко 25 июня.

"Сегодня утром во время массированного ракетного обстрела Житомирщины российскими самолетами со стороны Беларуси наши защитники сбили около 10 ракет, целившихся по объектам инфраструктуры области", – заявил он.

Бунечко призвал жителей региона не игнорировать сигналы воздушной тревоги и прятаться в укрытия.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Около 4.30 российские оккупанты обстреляли военные объекты рядом с Житомиром. Бунечко сообщал, что зафиксированы незначительные разрушения военной инфраструктуры. Один военнослужащий погиб, один получил ранение.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Беларусь, ПВО, Житомирская область, война России против Украины, ракеты, Виталий Бунечко
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