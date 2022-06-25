"Россия все еще пытается запугать Украину". По территории страны ударили 48 крылатых ракет – Офис президента

По его информации, в течение ночи по территории Украины ударили 48 крылатыми ракетами.

"Россия все еще пытается запугать Украину, вызвать панические настроения и заставить бояться Z-монстров… Украина все знает, ко всему готова и обязательно за все зло накажет", – написал Подоляк.

48 російських крилатих ракет. Протягом ночі. По всій території України. Винятково по цивільних об'єктах… Росія все ще намагається залякати Україну, викликати панічні настрої та змусити боятися Z-монстрів… Україна все знає, до всього готова й обов’язково за все зло покарає…

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ночью и утром 25 июня российские оккупанты выпустили около 20 ракет по поселку Десна в Черниговской области, около 24 ракет – по воинским частям и другим объектам в Житомирской области. Украинские военные и местные власти отмечали, что удары были нанесены с территории Беларуси.

Также россияне ударили четыре ракетами по военному объекту в Яворовском районе Львовской области. По данным главы Львовской ОВА Максима Козицкого, этот удар был нанесен с Черного моря.

Кроме того, часть ракет, летевших в Житомирскую и Львовскую области, сбила украинская ПВО.