Россия не признает смерть 27 человек с уничтоженного в Черном море крейсера "Москва" – украинская разведка

"Чиновники и спецслужбы продолжают заставлять семьи российских моряков скрывать информацию о своих погибших на "Москве" родственниках. 27 членов экипажа, среди которых 19 срочников, до сих пор считаются пропавшими без вести", – говорится в сообщении.

Украинские разведчики отметили, что официально в Севастополе похоронили только мичмана Ивана Вахрушева.

"Командир крейсера капитан 1-го ранга Куприн, который в нарушение устава одним из первых покинул корабль, объясняет свой поступок попыткой спасти именно срочников. Якобы он получил такой приказ после взрывов на корабле", – утверждают в ГУР.

По данным Минобороны Украины, родственников погибших на "Москве" моряков отказываются принимать как в органах власти, так и в командовании флота или военно-морских сил России, "их направляют в группу психологов, медиков и юристов, специально созданную для скрытия информации о погибших и пропавших без вести оккупантах-срочниках".

"Узнав о желании родственников обнародовать информацию о погибших в СМИ, к ним домой и по месту работы приходят сотрудники ФСБ и проводят "разъяснительную работу" с угрозами об уголовной ответственности за разглашение государственной тайны. Социальное напряжение среди родственников россиян, погибших на крейсере "Москва", продолжает расти", – подчеркнули в ГУР.

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