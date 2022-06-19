Россия не признает смерть 27 человек с уничтоженного в Черном море крейсера "Москва" – украинская разведка

"Чиновники и спецслужбы продолжают заставлять семьи российских моряков скрывать информацию о своих погибших на "Москве" родственниках. 27 членов экипажа, среди которых 19 срочников, до сих пор считаются пропавшими без вести", – говорится в сообщении.
Украинские разведчики отметили, что официально в Севастополе похоронили только мичмана Ивана Вахрушева.
"Командир крейсера капитан 1-го ранга Куприн, который в нарушение устава одним из первых покинул корабль, объясняет свой поступок попыткой спасти именно срочников. Якобы он получил такой приказ после взрывов на корабле", – утверждают в ГУР.
По данным Минобороны Украины, родственников погибших на "Москве" моряков отказываются принимать как в органах власти, так и в командовании флота или военно-морских сил России, "их направляют в группу психологов, медиков и юристов, специально созданную для скрытия информации о погибших и пропавших без вести оккупантах-срочниках".
"Узнав о желании родственников обнародовать информацию о погибших в СМИ, к ним домой и по месту работы приходят сотрудники ФСБ и проводят "разъяснительную работу" с угрозами об уголовной ответственности за разглашение государственной тайны. Социальное напряжение среди родственников россиян, погибших на крейсере "Москва", продолжает расти", – подчеркнули в ГУР.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
ВСУ подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море, 13 апреля. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар украинскими ракетами "Нептун".
Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщало, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть. Минобороны РФ сперва заявило, что корабль остается на плаву, но вечером 14 апреля признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма". В РФ не признают, что по крейсеру был нанесен ракетный удар.
Сколько человек было на борту крейсера, точно неизвестно. По данным минобороны РФ, он мог вмещать до 680 членов экипажа. Украинские власти и СМИ сообщили, что на борту было более 500 человек. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что с крейсера "Москва" спасли 58 человек из 510, которые там находились.
В минобороны РФ сначала не признавали потерь и заявляли, что всех членов экипажа удалось эвакуировать. Но расследования журналистов свидетельствуют, что это не так. СМИ удалось выяснить имена как минимум двух погибших членов экипажа и не менее семи пропавших без вести.
Мать одного из выживших матросов рассказала журналистам, что крейсер шел захватывать Одессу.
В конце мая в ГУР Минобороны Украины заявили, что РФ подняла с крейсера "Москва" тела моряков и секретное оборудование.