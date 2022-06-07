В РФ семьи моряков с уничтоженного крейсера "Москва" заставляют замалчивать информацию о погибших родственниках – украинская разведка

"Социальное напряжение среди родственников россиян, погибших на крейсере "Москва", продолжает расти. Чтобы улучшить тяжелое психологическое состояние членов семей экипажа бывшего флагмана Черноморского флота, затонувшего 14 апреля этого года, с родными моряков работает специальная группа психологов, медиков и юристов", – говорится в сообщении.

По данным военной разведки Украины, основная цель группы – сделать невозможной утечку информации о погибших и пропавших без вести оккупантах-срочниках. Родственников пытаются уговорить ни с кем не общаться о своих сыновьях и мужьях, которые служили на крейсере. В случае отказа им начинают угрожать невыплатами компенсаций и уголовным преследованием.

"В Севастополе во время встречи командующего Черноморским флотом с родственниками погибших моряков здание офицеров флота охраняла военная полиция, а самого командующего сопровождала группа спецназовцев. Часть родственников в знак протеста на встречу с командованием флота не пришла", – подчеркнули в ГУР Минобороны.

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