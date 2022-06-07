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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В РФ семьи моряков с уничтоженного крейсера "Москва" заставляют замалчивать информацию о погибших родственниках – украинская разведка

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Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море, 13 апреля
Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море, 13 апреля
Фото: depositphotos.com

В России семьи моряков с уничтоженного крейсера "Москва" заставляют замалчивать информацию о погибших родственниках. Об этом 7 июня в Telegram сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Социальное напряжение среди родственников россиян, погибших на крейсере "Москва", продолжает расти. Чтобы улучшить тяжелое психологическое состояние членов семей экипажа бывшего флагмана Черноморского флота, затонувшего 14 апреля этого года, с родными моряков работает специальная группа психологов, медиков и юристов", – говорится в сообщении.

По данным военной разведки Украины, основная цель группы – сделать невозможной утечку информации о погибших и пропавших без вести оккупантах-срочниках. Родственников пытаются уговорить ни с кем не общаться о своих сыновьях и мужьях, которые служили на крейсере. В случае отказа им начинают угрожать невыплатами компенсаций и уголовным преследованием.

"В Севастополе во время встречи командующего Черноморским флотом с родственниками погибших моряков здание офицеров флота охраняла военная полиция, а самого командующего сопровождала группа спецназовцев. Часть родственников в знак протеста на встречу с командованием флота не пришла", – подчеркнули в ГУР Минобороны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море, 13 апреля. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун".

Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть. Минобороны РФ сперва заявило, что корабль остается на плаву, но вечером 14 апреля признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма". В РФ не признали, что Украина нанесла по крейсеру ракетный удар. 

Сколько человек было на борту крейсера, точно неизвестно. По данным министерства обороны РФ, он мог вмещать до 680 членов экипажа. Украинские власти и СМИ сообщили, что на борту было более 500 человек. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что с крейсера "Москва" спасли 58 человек из 510, которые там находились.

В минобороны РФ сначала не признавали потерь и заявляли, что всех членов экипажа удалось эвакуировать. Но расследования журналистов свидетельствуют, что это не так. СМИ удалось выяснить имена как минимум двух погибших членов экипажа и не менее семи пропавших без вести.

Мать одного из выживших матросов рассказала журналистам, что крейсер шел захватывать Одессу.

В конце мая в ГУР Минобороны Украины заявили, что РФ подняла с крейсера "Москва" тела моряков и секретное оборудование.

Теги: Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, разведка, крейсер, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины
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