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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области оккупанты хотят создать сельхозпредприятие по типу колхоза – украинская разведка

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По данным ГУР, оккупанты проводят "инвентаризацию"
По данным ГУР, оккупанты проводят "инвентаризацию"
Фото: pixabay.com

Российские оккупанты объявили аграриям Старобельска Луганской области, что хотят создать новое сельскохозяйственное предприятие. Об этом 20 июня проинформировало Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

"Оккупационные власти проводят "инвентаризацию" оборудования местных аграрных компаний. Рашисты объясняют, что конечная цель этих действий – создание "нового сельскохозяйственного предприятия по принципу коллективного хозяйства", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, бывшим сотрудникам аграрных компаний "объясняют, что в случае возвращения на работу их заработная плата не будет превышать 10 тыс. российских руб.", то есть меньше 5 тыс. грн.

"Те, кто согласится на такие условия, должны возвратиться на рабочие места до июня и принять российское гражданство до сентября", – отметили в ГУР Минобороны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Коллективные хозяйства, то есть колхозы, были распространенной в Советском Союзе формой сельхозпредприятий. В Украине в 1930-е годы сельское население загоняли в колхозы насильно, в рамках коллективизации.

Теги: Луганская область, война, Донбасс, оккупация, разведка, Старобельск, война России против Украины, война на Донбассе, население, российские оккупанты
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