В Луганской области оккупанты хотят создать сельхозпредприятие по типу колхоза – украинская разведка

"Оккупационные власти проводят "инвентаризацию" оборудования местных аграрных компаний. Рашисты объясняют, что конечная цель этих действий – создание "нового сельскохозяйственного предприятия по принципу коллективного хозяйства", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, бывшим сотрудникам аграрных компаний "объясняют, что в случае возвращения на работу их заработная плата не будет превышать 10 тыс. российских руб.", то есть меньше 5 тыс. грн.

"Те, кто согласится на такие условия, должны возвратиться на рабочие места до июня и принять российское гражданство до сентября", – отметили в ГУР Минобороны.

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