В Луганской области оккупанты хотят создать сельхозпредприятие по типу колхоза – украинская разведка

"Оккупационные власти проводят "инвентаризацию" оборудования местных аграрных компаний. Рашисты объясняют, что конечная цель этих действий – создание "нового сельскохозяйственного предприятия по принципу коллективного хозяйства", – говорится в сообщении.
По данным украинской разведки, бывшим сотрудникам аграрных компаний "объясняют, что в случае возвращения на работу их заработная плата не будет превышать 10 тыс. российских руб.", то есть меньше 5 тыс. грн.
"Те, кто согласится на такие условия, должны возвратиться на рабочие места до июня и принять российское гражданство до сентября", – отметили в ГУР Минобороны.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Коллективные хозяйства, то есть колхозы, были распространенной в Советском Союзе формой сельхозпредприятий. В Украине в 1930-е годы сельское население загоняли в колхозы насильно, в рамках коллективизации.