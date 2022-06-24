Мэра города в Харьковской области суд признал виновным в посягательстве на территориальную целостность и освободил из-под ареста

В опубликованном документе не названа фамилия подозреваемого, но указана его должность, которая совпадает с должностью Брюханова.

Согласно материалам дела, 27 февраля, на четвертый день открытого вторжения российских войск в Украину, мэр Южного выступил перед порядка 70 местных жителей и заявил, что им не следует сопротивляться оккупантам и что оружие для борьбы с захватчиками выдаваться не будет. Брюханов аргументировал свои действия "возможностью сохранить жизни местных жителей и дальнейшего развития города".

В ходе судебного процесса подозреваемый признал свою вину, раскаялся в содеянном и попросил о сделке с прокуратурой. Этот документ был согласован 11 июня. Суд признал, что условия сделки "не противоречат интересам общества", и утвердил сделку.

Суд решил признать подозреваемого виновным "и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы, [...] от назначенного наказания освободить с испытательным сроком на два года", отменить содержание под стражей "и освободить его из-под стражи в зале суда".

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Город Южный находится в 18 километрах от Харькова.