Мэра города в Харьковской области суд признал виновным в посягательстве на территориальную целостность и освободил из-под ареста

В опубликованном документе не названа фамилия подозреваемого, но указана его должность, которая совпадает с должностью Брюханова.
Согласно материалам дела, 27 февраля, на четвертый день открытого вторжения российских войск в Украину, мэр Южного выступил перед порядка 70 местных жителей и заявил, что им не следует сопротивляться оккупантам и что оружие для борьбы с захватчиками выдаваться не будет. Брюханов аргументировал свои действия "возможностью сохранить жизни местных жителей и дальнейшего развития города".
В ходе судебного процесса подозреваемый признал свою вину, раскаялся в содеянном и попросил о сделке с прокуратурой. Этот документ был согласован 11 июня. Суд признал, что условия сделки "не противоречат интересам общества", и утвердил сделку.
Суд решил признать подозреваемого виновным "и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы, [...] от назначенного наказания освободить с испытательным сроком на два года", отменить содержание под стражей "и освободить его из-под стражи в зале суда".
Приговор может быть обжалован в течение 30 дней.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Город Южный находится в 18 километрах от Харькова.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова на 29 мая, россияне оккупировали около 31% территории региона.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты снова попытаются захватить Харьков.