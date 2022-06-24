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ПРОИСШЕСТВИЯ

Мэра города в Харьковской области суд признал виновным в посягательстве на территориальную целостность и освободил из-под ареста

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Суд предоставил Брюханову испытательный срок
Суд предоставил Брюханову испытательный срок
Фото: pivdennamiska-gromada.gov.ua

20 июня Киевский райсуд Харькова приговорил мэра города Южный Харьковской области Александра Брюханова к пяти годам лишения свободы по делу о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, но освободил от наказания с испытательным сроком. Приговор опубликован в Едином госреестре судебных решений.

В опубликованном документе не названа фамилия подозреваемого, но указана его должность, которая совпадает с должностью Брюханова.

Согласно материалам дела, 27 февраля, на четвертый день открытого вторжения российских войск в Украину, мэр Южного выступил перед порядка 70 местных жителей и заявил, что им не следует сопротивляться оккупантам и что оружие для борьбы с захватчиками выдаваться не будет. Брюханов аргументировал свои действия "возможностью сохранить жизни местных жителей и дальнейшего развития города".

В ходе судебного процесса подозреваемый признал свою вину, раскаялся в содеянном и попросил о сделке с прокуратурой. Этот документ был согласован 11 июня. Суд признал, что условия сделки "не противоречат интересам общества", и утвердил сделку.

Суд решил признать подозреваемого виновным "и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы, [...] от назначенного наказания освободить с испытательным сроком на два года", отменить содержание под стражей "и освободить его из-под стражи в зале суда".

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Город Южный находится в 18 километрах от Харькова.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова на 29 мая, россияне оккупировали около 31% территории региона.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты снова попытаются захватить Харьков.

Теги: война, прокуратура, арест, Харьковская область, вторжение, приговор, война России против Украины, сделка, суд, мэр, коллаборационизм
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